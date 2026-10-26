Jurado de Mira quién baila mandó un filazo a Antuan Fallas y Alhana Morales y él respondió

Antuan Fallas, participante de Mira quién baila. (redes/Instagram)

La sexta gala de Mira quién baila dejó un llamado de atención del jurado que puso bajo la lupa a varios participantes, entre ellos Antuan Fallas y su pareja de baile, Alhana Morales.

Al final del programa de Teletica, cuando estaba por anunciarse el premio Wao, el juez Isaac Rovira aseguró que los integrantes del jurado sintieron que algunos competidores se relajaron y no dieron el cien por ciento durante la gala.

El comentario surgió en una semana particular, pues no había nuevas nominaciones, una situación que pudo influir en la tranquilidad de algunos participantes.

Antuan Fallas recibió críticas por primera vez

Aunque el jurado también tuvo palabras positivas para Antuan Fallas, señaló que su presentación representó su primer tropiezo de la temporada.

Entre las observaciones, se señaló que la coreografía resultó lenta y que faltaron detalles para conseguir una mejor presentación.

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Posteriormente, durante Mira quién habla, Fallas y Morales fueron consultados sobre si habían enfrentado la gala con mayor tranquilidad al saber que no habría nominaciones.

Antuan Fallas respondió y Alhana Morales reveló un detalle

Antuan Fallas y Alhana Morales recibieron observaciones del jurado durante la sexta gala de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El participante rechazó que la ausencia de nominaciones lo llevara a esforzarse menos.

“Todos los domingos doy todo como si no hubiera ganado nada, porque no he ganado nada. Siempre doy todo para que me vaya mejor en otras galas”, afirmó.

Por su parte, Morales contó un detalle sobre la disciplina de su compañero durante los ensayos.

La bailarina explicó que en ocasiones ella misma se siente cansada y le propone detener la práctica, pero Antuan insiste en que deben continuar trabajando.

Con esas declaraciones, ambos dejaron clara su posición frente a las observaciones del jurado, después de una gala en la que recibieron críticas por aspectos de su presentación.