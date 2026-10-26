Critican con todo a Teletica por la foto que compartió de Alhana Morales

Alhana Morales participa en la tercera temporada de Mira quién baila. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Teletica recibió una lluvia de críticas por la fotografía que compartió de Alhana Morales en sus redes sociales tras la sexta gala de Mira quién baila (MQB). Varios usuarios cuestionaron la elección de la imagen, en la que la bailarina aparece de espaldas junto a su compañero, Antuan Fallas.

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La publicación provocó comentarios de personas que consideraron que el canal pudo haber seleccionado otra fotografía para mostrar a Alhana, quien participa en la tercera temporada del concurso de baile.

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Estos fueron los comentarios contra Teletica

La fotografía de Alhana junto a Antuán Fallas generó comentarios en redes sociales. ( Alhana Morales/Alhana Morales)

Entre las reacciones, algunos usuarios señalaron que la imagen no le hacía justicia a la participante y cuestionaron que fuera la elegida para compartir los momentos de la gala.

“Deberían de seleccionar bien las fotos, hubiesen buscado otra de Alhana delicadeza ante todo”, escribió una persona.

Otra usuaria comentó: “Alhana se vio perfecta en toda la coreografía y en serio decidieron subirle esa foto?”.

También hubo quienes destacaron el desempeño de la bailarina y consideraron que la fotografía no reflejaba cómo se veía durante la presentación.

“Qué impresionante lo que son las fotos, esa foto de Alhana superalejada de la realidad, ella tiene un cuerpazo y siempre que baila se le ve todo en su lugar, hubieran elegido otra foto”, expresó otro usuario.

Morales junto a Antuan Fallas. (Teletica Formatos /Instagram)

¿Qué pasó en la sexta gala de MQB?

La sexta gala de Mira quién baila, en su tercera temporada, se realizó con distintos retos coreográficos para las parejas participantes y el regreso de ganadores de la segunda edición del programa.

Durante la noche, los bailarines se enfrentaron a géneros musicales como la salsa, el disco, el vals y el paso doble, con presentaciones en la pista del Estadio Marco Picado.

Tras compartir imágenes de la velada, la fotografía de Alhana junto a Antuan se convirtió en motivo de discusión entre los seguidores del programa, quienes manifestaron su inconformidad con la elección de la toma.