Tras el filazo en la fiesta de Mimi Ortiz, Toni Costa publicó un mensaje que llamó la atención

Toni Costa llamó la atención en redes sociales al compartir un intenso mensaje sobre la importancia de poner límites, tomar distancia y dejar de intentar convencer a los demás, poco después de la fiesta de cumpleaños de su expareja, Mimi Ortiz.

La publicación apareció en las historias de Instagram del bailarín español, en medio de los comentarios que surgieron tras la celebración de los 35 años de la presentadora de Sábado feliz.

“No tienes que explicarte hasta quedarte sin fuerzas para que todo el mundo entienda tus decisiones. Puedes actuar con amor y aun así poner límites”, comienza el texto de la imagen que compartió Costa.

Toni Costa (Instagram/Instagram)

El mensaje que compartió Toni Costa

La reflexión también habla de alejarse de personas sin guardarles resentimiento.

“Puedes desearle lo mejor a alguien y reconocer que necesitas distancia. Puedes dejar de insistir sin guardar rencor”, señala otra parte de la publicación.

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El mensaje concluye con una frase sobre encontrar tranquilidad al aceptar aquello que no se puede controlar:

“Hay una tranquilidad muy bonita en aprender a soltar lo que no depende de ti”.

La polémica que surgió en el cumpleaños de Mimi Ortiz

Mimi Ortiz fue sorprendida por su amiga con este pastel de cumpleaños. (redes/Instagram)

La celebración de la presentadora había generado comentarios después de que su mejor amiga, Caro, publicara una particular campaña para buscarle pareja.

“No pienso seguir guardando este secreto... a mi amiga siempre le han gustado así: negros guapos, altos, musculosos. Campaña para encontrar al futuro esposo de mi amiga”, escribió.

La amiga también aclaró que el candidato no necesitaba tener dinero, pero sí “sueños grandes y ganas de trabajar y ganar dinero”.

Estas palabras fueron interpretadas por algunos como un filazo hacia Costa, aunque Caro no lo mencionó directamente.

En ese contexto, la reflexión del bailarín despertó curiosidad porque parece una respuesta.