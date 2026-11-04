Prensa internacional asegura que Mimi Ortiz ya tiene nueva pareja y esto nos dijo la presentadora de Sábado feliz

El bailarín español Toni Costa confirmó que su relación con la presentadora tica Mimi Ortiz se acabó hace unos meses. (redes/Instagram)

La noticia sobre el fin de la relación entre Toni Costa y Mimi Ortiz sigue dando de qué hablar, especialmente en la prensa internacional, que ahora ha puesto el foco en otro detalle que no ha pasado inadvertido y es el hecho de que, supuestamente, la presentadora costarricense ya tendría un nuevo amor.

La información tomó fuerza luego de que la periodista argentina Mandy Fridmann asegurara, durante su participación en el programa ¡Tal Cual! Sin filtro, de LUBOX TV, que el bailarín español le confirmó personalmente que su romance con la tica había llegado a su fin.

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Pero Fridmann no se quedó ahí. También sorprendió al revelar que Mimi ya tendría otra pareja sentimental y que, incluso, lo habría presentado durante la celebración de su cumpleaños el pasado 24 de octubre.

“Festejó sus 33 años o 34, no me acuerdo, y presentó a su nueva pareja”, comentó la periodista, según publicaron medios como People en Español, la revista Hola.com, Yahoo en español, Telemundo show, entre otros.

Toni Costa confirmó que su relación con Mimi Ortiz se acabó

La periodista no reveló de dónde sacó tal información ni quién sería el nuevo galán de la presentadora.

Esto nos dijo Mimi Ortiz

Ante el revuelo que generaron esas declaraciones, La Teja contactó a la presentadora de Sábado feliz, de Teletica, para conocer su reacción y preguntarle directamente si es cierto que ya tiene un nuevo novio.

Sin embargo, la también bailarina prefirió mantener su vida sentimental en privado y dejó claro que no piensa referirse públicamente al tema.

“Mi respuesta a cualquier medio de comunicación es la misma: no voy a referirme públicamente ni de mi vida personal ni de mi relación con Toni. Yo respeto y valoro, expresarme sería ir en contra de eso”, respondió.

Además, agradeció el interés de este medio y cerró su mensaje con un cordial saludo.

Varios medios internacionales han sacado la noticia de la ruptura de Toni Costa y Mimi Ortiz. (redes/Instagram)

De esta manera, Mimi no confirmó ni desmintió la información que circula sobre un supuesto nuevo romance, por lo que la versión de que habría presentado a otra pareja en su fiesta de cumpleaños sigue siendo todo un misterio o solo los que acudieron a ella lo sabrán.

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Fue en junio cuando este medio dio a conocer que la presentadora decidió poner fin a su relación con el juez de Mira quién baila, pero desde entonces ninguno de los dos ha querido hablar más abiertamente del tema.

La historia entre Mimi y Toni comenzó en el 2024, cuando ambos coincidieron en el programa de baile de canal 7 y desde entonces, su relación despertó gran interés entre sus seguidores y la prensa estadounidense debido a la popularidad que agarró el bailarín tras su relación con la presentadora y actriz Adamari López.