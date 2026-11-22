Yessenia Reyes y JP Olivato en el novena gala de Mira quién baila (MQB). (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

La bailarina Yessenia Reyes no ha tenido una temporada fácil en Mira quién baila, pues cuando todavía no estaba completamente recuperada de la lesión que sufrió semanas atrás en uno de sus codos, volvió a lastimarse durante los ensayos de este sábado.

La pareja de baile de JP Olivato contó que el percance ocurrió mientras practicaba la coreografía de reguetón, cuando hizo un movimiento que le provocó un fuerte dolor.

“En el ensayo general, en el reguetón, hice un movimiento elástico que sentí que se me jaló todo y me dolió horrible. Me quedó doliendo demasiado, así que aquí lo ando en reposo”, explicó.

La artista reconoció que todavía no se encuentra del todo bien, pero agradeció la atención de los médicos de Teletica y los medicamentos que ha recibido, pues asegura que la han ayudado a sentirse un poquito mejor.

Yessenia Reyes contó que se volvió a lastimar el codo. (redes/Instagram)

Ahora anda con un cabestrillo y aprovechó la noche del sábado para descansar y tratar de estar en todas antes del inicio de la décima gala.

“Voy a descansar, a reposar, a chinear este bracito, a cuidarlo para darlo todo en esa gala. Es una gala súper decisiva, donde hay nominación y es como la última para dar los últimos pasos a la final”, expresó.

Yessenia Reyes dijo que intentará estar bien para bailar esta noche junto a JP Olivato. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Cabe recordar que semanas atrás la bailarina sufrió una caída mientras ensayaba y terminó con una hemorragia interna en el codo, por lo que necesitó atención médica y un procedimiento para extraerle la sangre acumulada. Ahora espera que este nuevo dolor no le impida dejar la competencia en la recta final.