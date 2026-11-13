Bailarina de Mira quién baila sufrió una lesión en el codo y ahora teme quedar fuera

Yessenia Reyes y su novio César Abarca hicieron una presentación juntos en la octava gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

La bailarina Yessenia Reyes, quien hace pareja con JP Olivato en la tercera temporada de Mira quién baila (MQB), pasó un tremendo susto luego de sufrir una caída mientras ensayaba con su novio, César Abarca, quien también forma parte del elenco de bailarines del programa.

La caída fue tan inesperada que la artista jamás sospechó que terminaría en el hospital y sería sometida a varios procedimientos médicos para tratar la lesión que sufrió en uno de sus brazos.

Según contó Yessenia a La Teja, todo ocurrió este lunes mientras practicaba unos pasos con Abarca. Lo más curioso es que aunque está acostumbrada a realizar movimientos mucho más arriesgados por su profesión, esta vez un simple resbalón terminó complicándole la semana.

LEA MÁS: ¿Tapón le tiene odio o envidia a Antuan Fallas por ganar otro premio? Cantante aclara por qué no lo felicitó

“Me caí ensayando, de hecho, con César. Y me caí de la forma más absurda. De verdad, hago cosas muchísimo más peligrosas en el día a día. Simplemente me resbalé y caí encima del brazo”, relató.

Además, explicó que desde el momento de la caída comenzó a tener problemas para mover el brazo izquierdo, al punto de pasar todo un día sin poder utilizarlo.

“Desde ayer no lo podía mover. Todo el día estuve sin poder mover el brazo, entonces de verdad creí que me lo había quebrado, que me había fracturado el codo”, recordó.

Terminó en el hospital

El susto fue tan grande que pasó de hospital en hospital para someterse a diferentes estudios y análisis que permitieran determinar qué le había ocurrido.

Yessenia Reyes es la bailarina que ensaya con JP Olivato en Mira quién baila en esta tercera temporada. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Finalmente, los resultados descartaron la fractura, pero revelaron que tenía una hemorragia interna en la zona del codo. Según le explicaron, el golpe habría provocado un sangrado que le impedía mover el brazo.

“Había un sangrado, una hemorragia interna. Entonces, al parecer, el golpe me reventó algo adentro del codo. ¡Imagínate! Fue terrible. Eso me impedía por completo mover el brazo", recalcó.

LEA MÁS: (Video) ¡Le salió competencia a Chayanne! Antuán Fallas alborotó a las señoras con su baile en Mira quién baila

También explicó que el médico le indicó que de momento podía continuar bailando, aunque debía someterse a un procedimiento para tratar la lesión.

“Me sacaron la sangre que tenía dentro del codo, o sea, me metieron una aguja en el codo. Me sacaron un montón de sangre. Después me inyectaron otras cosas ahí para los dolores y para que el brazo se vaya relajando”, detalló.

Yess agregó que actualmente se siente un poquito mejor, pero que debió realizar terapia durante toda la semana para intentar recuperar la movilidad y llegar en buenas condiciones a la gala del domingo.

Lo que la tiene más preocupada es que esta semana tuvieron que preparar dos coreografías y de momento no puede usar el brazo izquierdo para nada.

“Estoy bailando como con la mitad de mi cuerpo, como si no fuera difícil la semana de dos coreografías y yo con un brazo menos, pero bueno, ahí vamos a ver cómo vamos evolucionando,” concluyó.

Pese al susto y a las dificultades, Yessenia mantiene la esperanza de recuperarse para no tener que abandonar la competencia por esta lesión.