Shakira se estará en el país en enero. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

Si está intentando comprar entradas para el concierto de Shakira en Costa Rica, es posible que deba armarse de paciencia. La plataforma de venta habilitó una fila virtual para controlar la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo, debido al alto volumen de tráfico.

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El mensaje que aparece en el sitio web advierte de que el tiempo de espera estimado es de 3 horas y 11 minutos.

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“Estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo. Esto le garantizará la mejor experiencia en la fila posible”, indica el aviso que reciben los usuarios.

Precios entradas concierto de Shakira en Costa Rica (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

La fila virtual permite regular el ingreso de visitantes mientras se mantiene la demanda en la página. Por eso, el tiempo de espera puede variar conforme avance la fila y cambie la cantidad de personas que intentan ingresar.

Shakira tiene programado presentarse el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, en La Sabana, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.