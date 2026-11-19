Los seguidores de Shakira ya pueden ir preparando el bolsillo para disfrutar del espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá en Costa Rica el domingo 31 de enero de 2027, en el Estadio Nacional, en La Sabana.

La artista llegará al país como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en un concierto que marcará su regreso a los escenarios costarricenses después de 16 años, pues su última presentación en el país fue en el 2011.

Quiere ver a Shakira en Costa Rica? Estos son los precios de las entradas para su concierto (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya Salas)

Si usted está pensando en asistir, tome nota de los precios anunciados para las diferentes localidades:

Precios entradas

* VIP Waka Waka: ₡124.500.

* Platea Oeste: ₡69.500.

* Balcón Oeste: ₡64.500.

* VIP Las de la Intuición: ₡54.500.

* Sombra Oeste: ₡44.500.

* Gradería: ₡34.500.

Los menores de edad pueden ir acompañados de un adulto a todas las localidades, menos a la de Waka Waka y Loba que son exclusivas para mayores de edad.

Una de las opciones para facilitar la compra es que las entradas se podrán adquirir con un financiamiento de hasta 12 meses cero intereses, según las condiciones establecidas para este beneficio.

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La venta de entradas comenzará con una preventa exclusiva para clientes VISA, DAVIVIENDA, DAVIBANK los días 23 y 24. Los días 25 y 26 de noviembre será exclusivo para DAVIBANK y DAVIVIENDA y el 27 la ventas de entradas general y se podrán comprar en PUBLITICKETS

Posteriormente, se habilitarán las demás etapas de venta, según el calendario establecido por la organización.

Pero el espectáculo no se limitará al escenario. El evento también contará con un espacio llamado Loba Village, una zona de experiencias en la que participarán diferentes marcas y donde el público podrá disfrutar de actividades adicionales.

La presentación de Shakira genera expectativa entre sus seguidores, especialmente por tratarse de su regreso a Costa Rica después de más de una década.

Quiere ver a Shakira en Costa Rica? Estos son los precios de las entradas para su concierto (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya Salas)