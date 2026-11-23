Shakira regresará a Costa Rica el 31 de enero de 2027. (VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP)

¡Ya puede ir preparando la tarjeta! Los seguidores de Shakira en Costa Rica tendrán varias fechas para comprar las entradas del concierto que la cantante colombiana ofrecerá el domingo 31 de enero de 2027 en el estadio Nacional, en La Sabana.

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La venta comenzará con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas Visa, Davivienda y Davibank, este lunes 23 y martes 24 de noviembre. La preventa arranca a las 12 p.m., para que esté atento.

Posteriormente, el 25 y 26 de noviembre, la compra estará habilitada únicamente para clientes de Davivienda y Davibank. La venta general comenzará el 27 de noviembre y los boletos podrán adquirirse por medio de Publitickets.

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La venta general de boletos estará disponible el 27 de noviembre por Publitickets. (shiftlatam.agency/Suministradas a La Nación)

¿Cuánto cuestan las entradas para Shakira?

Estos son los precios anunciados para las diferentes localidades del estadio Nacional:

Shakira regresará a Costa Rica después de 16 años

La artista llegará al país como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en un espectáculo programado para el domingo 31 de enero de 2027 en el estadio Nacional.

Este concierto marcará su regreso a los escenarios costarricenses después de 16 años, pues su última presentación en el país fue en el 2011.