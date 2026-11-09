Antuan Fallas hizo historia en Mira quién baila y ni se dio cuenta

Antuan Fallas consiguió este domingo una marca nunca antes alcanzada en Mira quién baila y la noticia lo tomó por sorpresa tanto a él como a su coreógrafa, Alhana Morales.

El creador de contenido ganó su cuarto premio Wao de la temporada. Con ese reconocimiento, la pareja ha ganado la mitad de los ocho premios disputados hasta ahora, algo que ningún participante había conseguido, ni siquiera en las temporadas anteriores.

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La sorpresa fue tal que Morales comentó que pensaba que Libni “Mimi” Ortiz ya había alcanzado esa cifra durante la 1.ª edición del concurso.

Antuan Fallas superó los tres premios de Mimi Ortiz

El creador de contenido se sorprendió al conocer que su marca de premios Wao no tenía antecedentes en el concurso.

Ortiz obtuvo tres reconocimientos de Pareja Wao junto con Yenier Jiménez en las galas uno, cinco y once de la primera temporada.

Fallas llegó a cuatro en la octava gala y, al conocer el dato, expresó su alegría en Mira quién habla. También aprovechó para reconocer a Michael, quien les montó la coreografía ganadora.

“No sabía, esa noticia es nueva para mí. Me siento demasiado feliz y muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Michael me ayudó, increíble él fue quien nos montó esta coreo y, obviamente, muy agradecido con él”, mencionó.

Una lesión le impidió ensayar durante dos días

Antuan Fallas y Alhana Morales, participantes de la tercera temporada de Mira quién baila (redes/Instagram)

El reconocimiento llegó después de una semana difícil para el influencer. Una lesión cervical le impidió ensayar durante dos días y complicó su preparación para la gala.

Por eso, el cuarto premio tuvo un significado especial: además de completar la presentación junto con Morales, la pareja terminó con un reconocimiento que la colocó en un lugar inédito dentro del programa.

Ahora, Antuan tendrá que prepararse para dos ritmos distintos. La próxima semana bailará bolero y pasodoble, con los que buscará sumar su quinto premio Wao.