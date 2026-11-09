Teleguía Farándula

Le tiran con todo a Karla Quesada y así respondió su coreógrafo

La participante de Mira quién baila recibió opiniones divididas por su presentación de este domingo y Javier Acuña reaccionó a una de las críticas

Por Fabiola Montoya Salas

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Octava gala de Mira quién baila
Karla Quesada recibió opiniones divididas tras su presentación en Mira quién baila. (Instagram) (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Karla Quesada volvió a generar comentarios entre los seguidores de Mira quién baila, luego de que el programa compartiera en sus redes sociales un video de su presentación de este domingo.

LEA MÁS: Jueza de Mira quién baila le hizo un inesperado reclamo a Antuan Fallas y no fue por su baile

En el clip se observa a la participante bailar junto a su coreógrafo, Javier Acuña, en una coreografía que el espacio televisivo acompañó con el mensaje: “Ese baile estuvo muy awaooo”.

LEA MÁS: ¿Podrá bailar Antuan Fallas este domingo en Mira quién baila tras la lesión que sufrió?

La publicación recibió opiniones divididas. Mientras algunos usuarios felicitaron a la pareja por su presentación, otros aprovecharon para expresar que no estaban conformes con el desempeño de Quesada.

4. Karla Quesada bailó junto a su coreógrafo Javier Acuña durante la gala de este domingo. (Instagram)
Karla Quesada bailó junto a su coreógrafo Javier Acuña durante la gala de este domingo. (Instagram) (Instagram /Instagram)

Uno de los comentarios que llamaron la atención fue el de una seguidora que escribió: “Sí, muy lindo hoy, pero ella se merece esa nominación (de eliminación) desde la gala 1”.

Octava gala de Mira quién baila
Javier Acuña reaccionó a una seguidora que cuestionó la participación de Karla Quesada. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Ante ese mensaje, Acuña no dejó pasar la oportunidad de reaccionar y respondió en lo que parece tono sarcástico: “Jajaja, ah bueno, muchas gracias”.

El comentario del coreógrafo llamó la atención entre las reacciones a la publicación, pues fue él quien estuvo detrás de la preparación de la coreografía que presentaron este domingo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mira quién bailaJavier AcuñaKarla Quesada en Mira quién bailareacciones en redes sociales
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.