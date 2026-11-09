Le tiran con todo a Karla Quesada y así respondió su coreógrafo

Karla Quesada recibió opiniones divididas tras su presentación en Mira quién baila. (Instagram) (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Karla Quesada volvió a generar comentarios entre los seguidores de Mira quién baila, luego de que el programa compartiera en sus redes sociales un video de su presentación de este domingo.

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En el clip se observa a la participante bailar junto a su coreógrafo, Javier Acuña, en una coreografía que el espacio televisivo acompañó con el mensaje: “Ese baile estuvo muy awaooo”.

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La publicación recibió opiniones divididas. Mientras algunos usuarios felicitaron a la pareja por su presentación, otros aprovecharon para expresar que no estaban conformes con el desempeño de Quesada.

Karla Quesada bailó junto a su coreógrafo Javier Acuña durante la gala de este domingo. (Instagram) (Instagram /Instagram)

Uno de los comentarios que llamaron la atención fue el de una seguidora que escribió: “Sí, muy lindo hoy, pero ella se merece esa nominación (de eliminación) desde la gala 1”.

Javier Acuña reaccionó a una seguidora que cuestionó la participación de Karla Quesada. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Ante ese mensaje, Acuña no dejó pasar la oportunidad de reaccionar y respondió en lo que parece tono sarcástico: “Jajaja, ah bueno, muchas gracias”.

El comentario del coreógrafo llamó la atención entre las reacciones a la publicación, pues fue él quien estuvo detrás de la preparación de la coreografía que presentaron este domingo.