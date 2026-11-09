Le tiran con todo a Karla Quesada y así respondió su coreógrafo

Karla Quesada volvió a generar comentarios entre los seguidores de Mira quién baila, luego de que el programa compartiera en sus redes sociales un video de su presentación de este domingo.
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En el clip se observa a la participante bailar junto a su coreógrafo, Javier Acuña, en una coreografía que el espacio televisivo acompañó con el mensaje: “Ese baile estuvo muy awaooo”.
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La publicación recibió opiniones divididas. Mientras algunos usuarios felicitaron a la pareja por su presentación, otros aprovecharon para expresar que no estaban conformes con el desempeño de Quesada.
Uno de los comentarios que llamaron la atención fue el de una seguidora que escribió: “Sí, muy lindo hoy, pero ella se merece esa nominación (de eliminación) desde la gala 1”.
Ante ese mensaje, Acuña no dejó pasar la oportunidad de reaccionar y respondió en lo que parece tono sarcástico: “Jajaja, ah bueno, muchas gracias”.
El comentario del coreógrafo llamó la atención entre las reacciones a la publicación, pues fue él quien estuvo detrás de la preparación de la coreografía que presentaron este domingo.