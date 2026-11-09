Jueza de Mira quién baila le hizo un inesperado reclamo a Antuan Fallas y no fue por su baile

La jueza de Mira quién baila, Isabell Guzmán, le hizo un inesperado reclamo a Antuan Fallas este domingo, justo antes de evaluar su presentación. El motivo no fue un paso mal ejecutado ni un error en la coreografía, sino algo que ocurrió fuera de la pista.

La integrante del jurado le señaló que se habían encontrado varias veces en camerinos y que él había pasado sin saludarla. Antes de entrar en la valoración del baile, decidió decírselo frente a las cámaras.

“Estoy resentida, hoy te topé un par de veces en camerinos y no me dijiste ni ‘hola’, pero voy a dejar de lado mi resentimiento”, mencionó.

Antuan Fallas recibió un inesperado reclamo de una jueza durante la gala de Mira quién baila. (Teletica Formato/Cortesía)

Antuan Fallas recibió un recordatorio al terminar la evaluación

Tras expresar su molestia, la jueza continuó con los comentarios sobre la coreografía del creador de contenido y su pareja, Alhana.

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Sin embargo, el asunto del saludo no quedó cerrado con aquella primera observación. Al terminar su intervención, aprovechó para hacerle una petición directa al participante.

“Y la próxima me saludas por fa”, agregó.

Fallas respondió sin extenderse: “Sí, señora”.

La jueza le señaló a Antuan Fallas que no la había saludado en sus encuentros en camerinos. (Instagram)

Su coreografía ganó el premio Wao

El intercambio fue uno de los momentos particulares de la noche para Antuan, cuya presentación obtuvo el premio Wao.

El reconocimiento llegó después de una semana complicada para el influencer, quien sufrió un esguince cervical durante un ensayo con Alhana. La lesión ocurrió mientras practicaban una cargada y puso en duda su participación en la gala.

Finalmente, el creador de contenido pudo presentarse y su coreografía terminó premiada, aunque también se llevó una tarea pendiente para su próximo encuentro con la jueza: saludarla.