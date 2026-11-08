Tapón está en el hospital a pocas horas de la gala de Mira quién baila y no sabe si podrá presentarse

Tapón está en el hospital y su participación esta noche en Mira quién baila es duda. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El cantante Christian Gómez, conocido como Tapón, está bastante preocupado porque la tarde de este domingo tuvo que irse para el hospital y su participación en Mira quién baila (MQB) de esta noche está en duda.

El artista contó que hoy amaneció bastante mal y que, a eso de las 3:30 p. m., estaban a punto de administrarle un medicamento directamente por vía intravenosa, con la esperanza de que pudiera recuperarse y llegar a la gala.

“Definitivamente no, amanecí mal. No sé todavía si voy a poder bailar hoy. Yo espero que sí. Quiero ponerle todas las ganas y toda la buena vibra y que mi cuerpo responda”, contó.

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Tapón explicó que durante los días anteriores ya le habían aplicado medicamentos por vía intramuscular, pero no ha logrado sentirse mejor.

“No mejoro, no sé por qué”, expresó con preocupación.

Tapón contó que lleva varios días sintiéndose mal de salud. (Teletica Formatos /Instagram)

El cantante detalló que tiene mucho dolor de cuerpo, sueño y cansancio, por lo que esperaba que el nuevo tratamiento le permitiera trasladarse a canal 7 y cumplir con su presentación.

“Dios quiera que todo salga bien y que ya esto sea suficiente para poder sentirme bien”, manifestó.

Además, reconoció que está preocupado por lo que viene, pues la próxima semana tendrá que preparar dos coreografías.

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Pese a la situación, Tapón no pierde la esperanza de presentarse y aseguró que el baile que prepararon está quedando muy bonito.

“Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para tirar esa coreografía ahora”, dijo, aunque todo dependerá de cómo evolucione y de si logra recuperarse a tiempo.