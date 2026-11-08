Jazmín Salas reveló algunos detalles del contrato que firmó con Mira quién baila y lo que no se ve en cámaras

Jazmín Salas y César Abarca compiten en nombre de Fundación Bandera Blanca, que desde 2005 trabaja con familias y menores de edad en condición de vulnerabilidad y riesgo social. (Instagram/Instagram)

Detrás de los bailes que el público disfruta cada domingo en Mira quién baila (MQB), hay muchas horas de trabajo, cansancio y hasta momentos de frustración que no siempre se ven en televisión.

Así lo contó Jazmín Salas, participante de la competencia de Teletica y esposa del exfutbolista Christian Bolaños, quien decidió compartir con sus seguidores algunas curiosidades del programa y detalles de lo que hay detrás de cada presentación.

Una de las cosas que más llamó la atención fue lo que explicó sobre las horas de ensayo.

“Lo que está escrito en el contrato son tres horas diarias, pero para nadie es un secreto que muchísimas veces nos toca ensayar muchas horas extras para poder lograr el baile de los domingos”, explicó.

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Jazmín también reconoció que puede ser bastante frustrante dedicar tantos días a preparar una coreografía y que, al llegar el momento de presentarse, las cosas no salgan como esperaban.

“Ustedes no saben lo frustrante que es llegar y ensayar un montón de horas a la semana, hacerlo superbién minutos antes de salir a la pista y llegar y pelarse bravo”, comentó.

¿Cómo son los ensayos?

La participante también explicó cómo se organiza la semana de trabajo. Los lunes son los días en que se monta la coreografía, una jornada que describió como tediosa porque el bailarín debe pensar en los pasos y asegurarse de que calcen con el tiempo disponible.

El martes y miércoles se avanza con el baile, mientras que el jueves se dedica a limpiarlo y pulir los detalles.

Las parejas de Mira quién baila tienen que ensayar mínimo tres horas al día como parte del contrato. (Cortesía Teletica/La Nación)

Los viernes llegan los famosos ensayos técnicos, en los que participa toda la producción, con cámaras, luces y demás elementos del programa.

En ese proceso también interviene Toni Costa, quien, además de ser juez, se encarga de coordinar que los movimientos de los bailarines calcen con las cámaras.

“Muchas veces uno está bailando y ustedes ven que uno cierra un ojo, se ríe o hace algún gesto. Eso es porque ya uno sabe que en tal paso se va a activar la cámara 2”, contó.

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Pero hay jornadas todavía más largas. Jazmín recordó que la semana anterior el ensayo general comenzó a las 2 p. m. y terminó hasta las 8 p. m.

“Ahí sí, si la coreografía no sale bien, es: ‘¡Corte, va de nuevo!’”, explicó. Incluso, el público que asiste a esos ensayos puede ver una misma coreografía tres o cuatro veces.

Jazmín Salas reveló más de un secreto de Mira quién baila

¿Quién escoge los ritmos?

Otra curiosidad que reveló es que durante las primeras dos o tres galas la producción escoge el ritmo y la canción, pero después esa responsabilidad pasa a los bailarines, quienes eligen tomando en cuenta las fortalezas de cada famoso.

Y como si todo ese trabajo fuera poco, también aprovechan las jornadas para grabar promociones comerciales, por lo que algunos contenidos que parecen transmitirse en vivo en realidad se preparan con anticipación.

“¡Amigas, la magia de la televisión! Todo eso se graba antes”, comentó entre risas.

Al final, Jazmín invitó a sus seguidores a dejarle preguntas, pues no descartó hacer una segunda parte para seguir destapando secretos de lo que ocurre detrás de cámaras en Mira quién baila que ya va por octava gala.