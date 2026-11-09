¿Podrá bailar Antuan Fallas este domingo en Mira quién baila tras la lesión que sufrió?

Antuan Fallas parece estar listo para volver a la pista de Mira quién baila este domingo, después del susto que pasó durante la semana por una fuerte lesión en el cuello.

El creador de contenido apareció desde temprano, feliz y emocionado por la gala, con un mensaje que apunta a que tiene preparada una presentación para esta noche.

“Ya quiero que sean las 7 para que vean”, mencionó antes de ponerse a cantar “Pégate”, de Ricky Martin.

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Esa sería la pieza que bailará junto con Alhana Morales al ritmo de samba. Su entusiasmo da una señal alentadora después de varios días en los que la atención estuvo puesta en su recuperación, aunque no confirmó expresamente que esté recuperado al cien por ciento.

Antuan Fallas en la tercera gala de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Una cargada provocó la lesión de Antuan Fallas

El influencer sufrió un esguince cervical, conocido también como síndrome de latigazo, mientras ensayaba con su pareja de baile.

El accidente ocurrió durante una cargada, cuando Alhana cayó sobre la parte alta de su espalda. El golpe afectó la zona cervicotorácica y encendió la incertidumbre sobre si podría cumplir con el siguiente programa.

Una resonancia magnética descartó hernias y lesiones nerviosas. El diagnóstico confirmó un estiramiento de ligamentos.

Ahora el influencer parece estar listo para pelear por otro premio ¡Wow!

Mira quién baila retoma las nominaciones

La posible samba de Antuan llegará en una noche importante para el concurso, pues este domingo volverán las nominaciones.

Con solo cinco galas por delante, cada presentación cobra peso para los participantes que siguen en competencia. En el caso de Fallas, la expectativa también estará en verlo bailar después del accidente y en conocer cómo responde en su regreso a la pista.