Antuan Fallas es uno de los finalistas de la tercera temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

A pocos días de la gran final de Mira quién baila, Antuan Fallas dejó claro que aunque en la pista de baile derrocha química con su compañera Alhanna Morales, fuera de ella hay otra mujer que ocupa su corazón.

El participante del programa de Teletica sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto con su novia, Allison Herrera, con quien se mostró muy cariñoso.

LEA MÁS: Ella es la mujer que le robó el corazón a Antuan Fallas y no se pierde una gala de Mira quién baila

En la imagen, Antuan aparece dándole un beso en la mejilla a su enamorada, una publicación que llamó la atención porque desde que comenzó la competencia de baile ha mantenido su relación sentimental bastante discreta.

Antuan Fallas se mostró muy enamorado junto a su novia Allison Herrera. (redes/Instagram)

Para muchos televidentes, la conexión que el bailarín ha desarrollado con Alhanna durante las presentaciones dominicales ha sido evidente. Sin embargo, con esta fotografía el joven dejó claro que su relación con Allison sigue fuerte.

La joven ya había acompañado a Antuan en una de las galas del concurso, donde también estuvo presente su abuela, Flora, demostrando que cuenta con una familia y una pareja que lo apoyan en esta aventura televisiva.

LEA MÁS: JP Olivato enciende la polémica a días de la final de Mira quién baila al pedir que no lo comparen con Papi Pazz

Ahora, cuando está a las puertas de la final de Mira quién baila, Antuan no solo tiene la mirada puesta en la competencia y en conquistar al público con sus movimientos, sino que también aprovechó para presumir a la mujer que lo tiene enamorado.