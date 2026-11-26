JP Olivato y Yessenia Ramírez están en la gran final de la tercera temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

A pocos días de la gran final de Mira quién baila (MQB), JP Olivato dejó clara su molestia con las comparaciones que hacen entre él y Papi Pazz, uno de los nominados de esta semana junto con Karla Quesada.

El brasileño se conectó a sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus seguidores y una de ellas fue qué opinaba sobre el desempeño del humorista en la pista de baile.

JP reconoció que Papi Pazz ha mejorado desde el inicio de la competencia y que, tomando en cuenta su edad (59 años), considera que está haciendo un buen trabajo.

“Al principio le fue un poquito lento y todo, pero ha mejorado. Obviamente, las coreografías de Papi Pazz son sencillas, son géneros en los que le luce un poquito más y donde hace pasos un poco más fáciles de realizar”, comentó.

JP Olivato dijo esto de Papi Pazz

Sin embargo, cuando la conversación giró hacia las comparaciones entre ambos, Olivato no escondió su incomodidad y recordó que lleva toda la vida bailando.

“¿Obviamente que sí? Porque yo toda mi vida he bailado. O sea, eso no se pregunta. Por favor, seamos realistas y seamos detallistas, ¿no? No hablemos ni hagamos preguntas así”, expresó.

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Mauricio Artavia, humorista conocido como Papi Paz, es uno de los nominados esta semana en Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

El brasileño cerró reconociendo nuevamente el trabajo de su compañero, pero insistió en que no le parecen adecuadas las comparaciones.

“Papi Pazz está haciendo un muy buen trabajo, pero ya esas comparaciones, no”, concluyó.

Sus declaraciones llegan en un momento clave del concurso, cuando los participantes se acercan a la final y cada gala se vuelve más importante.