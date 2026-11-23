JP Olivato y Yessenia Ramírez en la décima gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

La modelo Eli Vásquez decidió referirse por primera vez a su separación del bailarín brasileño JP Olivato, con quien mantiene una relación cordial pese a que su historia de amor llegó a su fin.

La expareja ha llamado la atención de los televidentes de Mira quién baila, pues todos los domingos Eli llega a la gradería del programa acompañada de Gabriel, el hijo de ambos, para apoyar al bailarín y verlo cumplir su sueño en la pista de baile.

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Eli Vásquez habló de su relación con JP Olivato

Precisamente, ante las consultas sobre esta cercanía, Vásquez decidió compartir un mensaje en el que dejó claro que esta será, probablemente, la única vez que hablará públicamente sobre el tema.

“Siempre expreso que el papá de mi hijo y yo tenemos una buena relación, que el objetivo de los dos es la felicidad de nuestro hijo”, manifestó.

La modelo explicó que no solo está presente para ver feliz y orgulloso a su pequeño al observar a su papá bailar, sino que también siente alegría por el momento que está viviendo Olivato.

“Yo, como persona que conviví con él muchísimo tiempo, también me siento superfeliz de saber que está viviendo un sueño. Yo creo que lo lógico es alegrarnos del bien de los demás, del éxito de los demás, de todo lo bonito que les pasa en la vida”, expresó.

Eli también aprovechó para pedir empatía, pues considera que las personas suelen emitir opiniones sin conocer realmente lo que sucede dentro de una relación y las circunstancias que llevan a una pareja a separarse.

“Las separaciones son sumamente difíciles y al principio cuesta incluso más. También todas tienen motivos diferentes. Entonces yo no puedo pretender que otra persona que tal vez ha pasado por algo muy feo maneje la situación de la misma manera que la estoy manejando yo”, señaló.

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Elizabeth "Eli" Vásquez, expareja del brasileño JP Olivato, va todos los domingos al estudio de Mira quién baila a apoyar a su expareja junto a su hijo. (redes/Instagram)

La modelo insistió en que la prioridad debe ser el bienestar de los niños y que, en su caso, tanto ella como JP están haciendo lo posible para que el proceso sea lo más llevadero para Gabriel.

“Si él está bien, mi hijo va a estar bien. Si él y yo tenemos una relación en paz, va a ser mucho más sencillo para ambos”, agregó.

Además, dejó claro que el final de su relación sentimental no significa que haya desaparecido el cariño que le tiene al brasileño.

“Él va a ser el papá de mi hijo toda la vida, toda, toda, toda la vida y yo le guardo cariño y respeto y así va a ser siempre”, afirmó.

¿Qué había dicho JP?

Las declaraciones de Eli coinciden con lo que JP Olivato había contado a La Teja en octubre pasado, cuando también conversó sobre la relación que mantiene con la mamá de su hijo después de separarse.

En aquella entrevista, publicada el 20 de octubre, el bailarín reconoció que una ruptura puede ser difícil al principio, pero que en muchas ocasiones puede ser lo mejor para una pareja, siempre que se piense en el bienestar de los hijos.

“Al principio puede costar, pero en muchísimas parejas es lo mejor que puede pasar, y pensar siempre en el bien del niño o niña, porque al ver sus papás amigos y ayudándose mutuamente los hacen más felices”, comentó en aquella oportunidad.

JP Olivato ni su expareja han revelado el verdadero motivo de su separación. (redes/Instagram)

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Olivato también explicó que mantienen una relación cercana porque viven muy cerca y eso les permite compartir momentos juntos con Gabriel.

“Tenemos una relación muy cercana por Gabri, primero porque seguimos viviendo muy cerca, además Gabriel está feliz de que podamos compartir cosas juntos. Y lo más importante es la felicidad de él”, expresó.

Eli y JP terminaron oficialmente su relación a mediados del 2025, después de nueve años juntos. Aunque ya no son pareja, sus declaraciones dejan ver que ambos buscan mantener una convivencia cordial y priorizar la felicidad de su hijo.