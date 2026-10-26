JP Olivato responde sin tapujos a quienes dicen que le regalaron el Premio Wow por llorón

JP Olivato respondió a quienes aseguran que le regalaron el Premio Wow por la frustración que mostró la semana anterior. (Lilly Arce/Lilly Arce)

JP Olivato respondió a quienes aseguran que le regalaron el Premio Wow de Mira quién baila por la frustración que mostró la semana pasada, cuando no obtuvo el reconocimiento. Tras ganar en la sexta gala junto a su bailarina, Yessenia Reyes, el participante defendió el mérito de su presentación y aclaró que no lloró, como señalaron algunos usuarios en redes sociales.

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La polémica surgió después de que el programa compartiera fotografías de los participantes. Entre los comentarios, varios internautas cuestionaron el triunfo de Olivato y relacionaron el resultado con su reacción de la gala anterior.

“Te sirvió hacer un papelón para que te dieran ese premio”, “Le sirvió llorar”, “Ese premio es por llorón” y “Después de tanta lloradera, les guste o no era de Antuan”, fueron algunos de los mensajes.

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Ante las críticas, La Teja consultó a Olivato, quien aseguró que procura no prestar atención a ese tipo de señalamientos y defendió que el Premio Wow se lo ganaron por el desempeño técnico y la puesta en escena de su paso doble.

“Yo creo que cada gala tiene su merecedor. Cada gala hay temas técnicos. La semana pasada, no sé por qué la gente dice que yo lloré. Yo no lloré. Es simplemente una frustración, eso fue todo”, afirmó.

JP Olivato y Yessenia Reyes ganaron el Premio Wow de la sexta gala de Mira quién baila con un paso doble. (Teletica Formatos /Instagram)

JP Olivato explicó por qué cree que merecía el Premio Wow

El bailarín reconoció que, como competidor, se ilusiona con recibir el reconocimiento cuando los jueces destacan su presentación. Sin embargo, también dijo que considera merecidos los triunfos que han obtenido otros participantes, entre ellos Antuan Fallas, Tapón y Jazz Salas.

El bailarín defendió la dificultad técnica de la coreografía con la que obtuvo el reconocimiento junto a Yessenia Reyes.

Sobre la coreografía que presentó junto a Reyes, señaló que el paso doble tenía un alto grado de dificultad por la velocidad, la postura y las líneas que debían mantener durante la ejecución.

“Yo siento que en la parte de técnica, que es lo que evalúan los jueces, el baile de nosotros fue lo que hizo que dieran el premio para nosotros”, explicó.

El brasileño también destacó el desempeño de sus compañeros durante la gala y aseguró que no esperaba ganar, por lo que recibió el resultado con agradecimiento. Ahora, dijo, su objetivo es evitar quedar nominado en las próximas semanas y continuar mejorando en la pista.

El bailarín aclaró qué pasó la semana anterior

El participante insistió en que su frustración no tuvo que ver con que Antuan ganara el premio, sino con la expectativa que se había creado después de recibir comentarios positivos de los jueces.

“Fue porque de repente no evaluaron bien el trabajo de nosotros, o quizás no era tan técnico como esperábamos. Uno piensa, uno se ilusiona, porque los jueces dan un muy buen comentario y uno se ilusiona, obviamente”, explicó.

Además, recordó que las parejas participan con la intención de ganar y que recibir el Premio Wow puede servir como motivación para seguir esforzándose en la siguiente gala. Aun así, reconoció que no debió dejarse llevar por esa frustración.

“Fue una frustración de momento que ya no va a volver a pasar, porque yo no debería haberme sentido así. Pero nada, a seguir adelante”, expresó.

El bailarín considera que quienes hacen esos comentarios pueden tener otros participantes favoritos. Por eso, aseguró que prefiere concentrarse en el baile y en las personas que sí apoyan su participación.

JP Olivato quería ganar el premio por su hijo

Más allá de las críticas, Olivato contó que una de sus mayores alegrías fue ver la reacción de su hijo, quien estuvo presente en la gala y celebró con mucha emoción cuando anunciaron que había ganado.

El pequeño, según explicó, interpreta el Premio Wow como una señal de que su papá ganó la competencia. Como Olivato todavía no había recibido ese reconocimiento en las galas anteriores, su hijo pensaba que siempre perdía.

“Yo quería ganar ese premio, ni siquiera por mí, era por él, para que viera a su papá ganando”, contó.

El participante también relató que su hijo disfruta estar en el programa, bailar en la pista durante los cortes comerciales y compartir con varios de los participantes, entre ellos Papi Paz, Tapón y Tony.

“Entonces, para mí, si mi hijo está feliz, yo estoy feliz. Si la gente que me apoya está feliz, yo estoy feliz, y lo demás yo ni hago caso, no hay por qué hacer caso”, concluyó.