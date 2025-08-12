JP Olivato lanzó tremenda predrada que podría ir dirigida a su expareja Eli Vásquez

El bailarín JP Olivato y Eli Vásquez ya no son pareja desde hace unos meses.

Hace unos días les contamos que el bailarín brasileño y entrenador de zumba, JP Olivato, había terminado su relación con la modelo Elizabeth “Eli” Vásquez, con la que tiene un hijo en común.

Aunque ninguno de los dos ha querido referirse a las razones de la ruptura, luego de más de 8 años juntos, el exparticipante de Combate tiró una pedrada en sus redes que cualquiera diría que iba dirigida a su expareja.

Y es que el pasado 10 de agosto se celebró el Día del Padre en Brasil y Joao Paulo no pasó desapercibida la fecha, a pesar de que ya tiene años viviendo en Costa Rica.

Él decidió hacer una publicación en su Instagram en la que salía junto con su hijo y escribió:

“Hoy en Brasil es el día de los padres, también tengo que celebrarlo aquí, porque si hay algo que amo en mi vida es ser el padre de ese muñeco. Lo único real y leal que me quedó”.

JP y Eli tienen ya varios meses separados y él ahora vive en un nuevo apartamento en donde comparte con su hijo los fines de semana cuando le toca verlo.

Ellos se habían conocido a través de las redes sociales y descubrieron que tenían muchas cosas en común, como el gusto por el ejercicio y el idioma portugués, por lo que tiempo después se fueron a vivir juntos.

Elizabeth Vásquez era 20 años menor que JP Olivato y estuvieron juntos más de 8 años.

Sin embargo, todo se acabó entre ellos y ahora el bailarín está muy metido en la iglesia y en sus clases de ejercicios, mientras que ella sigue trabajando por su lado, promocionando marcas en sus redes y cuidando al hijo de ambos.

