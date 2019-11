“Se hace como un vicio porque me fui para donde otra doctora (en Curridabat) que decían lo hacía mejor. Y esta me terminó de inyectar. Decían que eso el cuerpo lo absorbía. Recuerdo que cuando empezó todo se me pusieron unas ruedas rojas, a mí y a otra amiga. Ella consultó a un dermatólogo y le dijo que era a causa de lo que nos inyectaron”, contó la mujer, de 37 años.