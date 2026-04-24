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¡Apareció el genio! Este es el joven que nos tiene a todos pegados viendo novelas de frutas en TikTok

Un joven colombiano pasó de crear contenido anónimo a liderar las frutinovelas, uno de los fenómenos digitales más grandes del 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín

Detrás de las virales frutinovelas en Tiktok hay un nombre que pocos conocían: William Andrés Rico Vélez, un joven colombiano de 27 años que convirtió una idea experimental en uno de los contenidos digitales más vistos del 2026.

Un experimento que se salió de control

El proyecto FrutyStory nació como un experimento académico.
El proyecto FrutyStory nació como un experimento académico. (Tomadas de Redes/Tomadas de Redes)

Lo que comenzó como una prueba académica terminó explotando en redes. Rico publicó un video sin expectativas y en cuestión de horas alcanzó 10 millones de reproducciones, además de miles de seguidores que pedían más capítulos.

El proyecto, llamado FrutyStory, presenta frutas con características humanas en historias cargadas de drama, inspiradas en telenovelas.

Según El Tiempo, Rico es estudiante de Diseño Industrial y creó este universo mientras trabajaba en su tesis. Utilizó inteligencia artificial para desarrollar personajes, aunque el proceso creativo también incluyó bocetos manuales para lograr identidad.

Uno de los personajes más icónicos es “Banana Negra”, que se convirtió en el rostro del proyecto y en un símbolo del fenómeno digital.

Éxito sin estrategia tradicional

El proyecto FrutyStory nació como un experimento académico.
El proyecto FrutyStory nació como un experimento académico. (Tomadas de Redes/Tomadas de Redes)

A diferencia de otros contenidos virales, las frutinovelas no nacieron de una empresa ni de una estrategia comercial. El crecimiento fue orgánico y sostenido, acumulando cientos de miles de seguidores y millones de visualizaciones.

Además, el creador escribe personalmente cada guion, dedicando hasta 12 horas diarias a la producción de episodios.

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Un futuro que apunta a la televisión

El impacto del proyecto ha sido tal que ya hay interés de marcas y productoras. Rico asegura que su meta es llevar este formato al mundo del entretenimiento tradicional.

Mientras tanto, las frutinovelas siguen creciendo como uno de los contenidos más comentados, replicados y virales del mundo hispano.

El proyecto FrutyStory nació como un experimento académico.
El proyecto FrutyStory nació como un experimento académico. (Tomadas de Redes/Tomadas de Redes)
@casaroli2

Fresita y Narajino Parte 1 porque no se pueden subir más de 10minutos🤓 #foryou #frutinovelas #naranjita🍊🧡 #40k

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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