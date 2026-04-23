Tiktoker más seguida de Costa Rica contrató paparazzi para su boda

María Centeno, creadora de contenido y tiktoker más seguida de Costa Rica, se casará muy pronto con su novia. (redes/Instagram)

La creadora de contenido María Centeno está a nada de dar el “sí, acepto”, pero fiel a su estilo, decidió que su boda no será un evento cualquiera… sino todo un espectáculo en redes sociales.

La influencer, considerada la costarricense con más seguidores en TikTok —con más de 12 millones—, sorprendió al contar que contrató a una “paparazzi” para cubrir cada detalle de su boda con Kathy Alfaro que será el viernes 1 de mayo.

La razón detrás de esta decisión es clara: hacer partícipes a sus millones de seguidores de este momento tan importante en su vida.

“Yo sé que todos ustedes quieren ser parte de mi boda y saben que es imposible meter a 12 millones de personas en un salón, así que encontré la manera de que todos ustedes puedan asistir a mi boda”, expresó.

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Centeno reconoció lo importante que es su comunidad digital en su día a día, por eso quiere que ellos vivan ese momento en tiempo real y no se pierdan ningún detalle.

“Ustedes saben que para mí las redes sociales son importantes y aunque ustedes sean de un montón de lugares del mundo y no nos conozcamos en persona, ustedes son una parte importante de mí, son mi familia, y de verdad que para mí son sumamente importantes y los quiero demasiado”, dijo.

María Centeno, creadora de contenido y tiktoker más seguida de Costa Rica, se casará el 1 de mayo. (redes/Instagram)

Subirá todo a las redes

Cual si fuera una celebridad de Hollywood, explicó que la persona que contrató —a quien presentó como “La Paparazzi”— será la encargada de documentar absolutamente todo.

“Contraté una paparazzi, literal así sale La Paparazzi, ella se va a encargar de crear todo el contenido para la boda, tanto en tiempo real, que ella va a estar publicando de forma exclusiva en su perfil de Instagram, como todo lo relacionado con los reels, las historias que también yo voy a estar subiendo en mis redes”, detalló.

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María Centeno y su novia Katty Alfaro se comprometieron en Disney. (redes/Instagram)

Pero lo más llamativo es que María quiere que sus seguidores no sean solo espectadores, sino parte activa del evento. Por eso les lanzó una invitación directa para que propongan ideas.

La creadora de contenido pidió que le envíen sugerencias de reels, retos o dinámicas que les gustaría ver durante la boda, tanto para ella como para su futura esposa.

De esta forma, la boda no solo será un evento íntimo, sino también una experiencia compartida con millones de personas alrededor del mundo.

Así, mientras se acerca el esperado 1 de mayo, todo apunta a que la boda de María Centeno será una de las más comentadas y seguidas en redes sociales.