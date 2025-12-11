“Nos vamos a casar los tres”: la confesión de María Centeno, la tica más viral de TikTok que está sacando lágrimas

María Centeno es creadora de contenido y tiktoker más seguida de Costa Rica. (redes/Instagram)

La creadora de contenido costarricense más seguida en TikTok, María Centeno, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar por fin la fecha de su esperadísima boda con su novia, Kathy Alfaro.

La pareja, que desde hace años comparte su historia de amor en redes, anunció mediante un tierno video que el gran día será el 1 de mayo del 2026.

En las imágenes, que María publicó en todas sus plataformas, aparece junto a Kathy y el pequeño Elian, hijo de Alfaro, quien también tuvo un papel protagónico en el anuncio. La tiktokera contó que quisieron incluirlo porque para ella es parte fundamental de su nueva familia.

Así anunció María Centeno la fecha de su boda con su novia

“Les muestro mi ‘save the date’, estamos tan emocionados”, escribió la influencer, acompañando el mensaje con emojis de emoción.

Además, abrió su corazón al explicar por qué Elian aparece en el video: “Cuando decidí pasar el resto de mi vida junto a mi futura esposa, el hijo que ya ella tenía me terminó de llenar el corazón. Es mi hijo y acá nos vamos a casar tres”.

María Centeno lleva seis años de relación con su novia. (redes/Instagram)

Muchos buenos deseos

El anuncio generó una ola de buenos deseos, felicitaciones y mensajes de cariño para la pareja, quienes siempre han compartido su relación con transparencia y mucha ternura.

Centeno agradeció todo ese apoyo con un mensaje muy especial: “Gracias a ustedes también por formar parte de nuestra historia”.

La boda promete convertirse en uno de los eventos más comentados del mundo digital tico, no solo por el enorme cariño que el público les tiene, sino también por lo simbólico que resulta verlas cumplir un sueño que han construido juntas.

