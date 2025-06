Tiktoker María Centeno se defendió con las uñas tras recibir reconocimiento como el “Mejor papá”

María Centeno, tiktoker tica más seguida en redes, está comprometida con Katty Alfaro, a quien conoció cuando su hijo tenía dos años. (redes/Instagram)

La tiktoker María Centeno se volvió tendencia en las últimas horas en redes sociales, pero no precisamente por uno de sus videos vacilones, ni por la promoción del algún producto.

A la influencer le han llovido críticas por hacer una publicación referente al Día de Padre donde contó que el hijo de su pareja, de 8 años, le dio un diploma o reconocimiento por ser el “mejor padre”.

Ella hizo este lunes un video defendiéndose ante las críticas que esto le generó y empezó aclarando que un papá puede ser cualquier persona y que en ningún momento desea convertirse en un hombre para calzar en ese título.

Este fue el diploma que le dio su hijo del corazón a María Centeno y que generó tanta crítica. (redes/Instagram)

Centeno explicó que cuando conoció a su actual prometida su hijo, él tenía dos años y medio y que entre las dos se han dedicado a amarlo, protegerlo y educarlo, dado que su progenitor no se hizo cargo.

“Yo nunca, nunca, he querido ser una figura materna o paterna para él. Siempre he buscado que él vea en mi una amiga, que él vea un confidente, alguien con quien puede jugar, con quien puede vacilar, pero que también lo corrige”.

“Yo jamás le pedí que me hiciera esto (el diploma), esto salió desde su corazoncito y, justamente, eso fue lo que puse en el posteo porque yo de verdad nunca, nunca, he querido suplantar a su papá, no soy su papá, no soy su mamá, simplemente soy María o Bolli, y a raíz eso mucha gente salió hablando cosas horribles”, mencionó.

María Centeno dice amar a su hijo con todo su corazón desde que lo conoció. (redes/Instagram)

La creadora de contenido agregó que el niño sabe muy bien que ella se llama María y que es mujer y que tampoco se le está “implementando una figura masculina”.

“Este posteo que hice me salió del fondo de mi corazón, porque pese a que yo nunca quise ser una figura ni materna, ni paterna, él ha visto en mi esto. No es algo que yo le he impuesto, no es que esté quitándole méritos a los papás simplemente, con esto (diploma) y el posteo que hice y este video, solo quiero dar a conocer que una figura paterna no necesariamente es un papá, una figura paterna es una persona que apoya, que acompaña, sea su papá, su padrastro, su abuelita, su abuelito, su hermana, su tía o tal vez una Bolli (como el niño le dice) como yo”, dijo.

María recalcó que el Día del Padre también puede ser para esas figuras que merecen ser llamadas papás porque a su parecer, “físicamente, genéticamente o anatómicamente un papá es un nombre, pero un rol de papá no lo tiene cualquiera”.

