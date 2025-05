Tiktoker María Centeno se comprometió con su novia en un mágico lugar

María Centeno, la influencer tica más seguida de TikTok, decidió comprometerse con su novia en un mágico lugar, aunque ya llevan varios años viviendo juntas.

María Centeno y su novia Katty Alfaro se comprometieron en Disney (redes/Instagram)

La creadora de contenido tenía meses planeando un viaje muy especial para cumplirle un sueño al hijo de ambas y esta semana se les cumplió.

Luego de meses de trámites, por fin les aprobaron la visa para entrar a Estados Unidos a los tres y se fueron a conocer el castillo de Mickey Mouse de una.

La tiktoker aprovechó que su novia, Kathy Alfaro, siempre había soñado con conocer Disney para que este paseo fuera todavía más inolvidable para ella y le propuso matrimonio a la entrada del parque.

María Centeno y su novia Katty Alfaro se comprometieron en Disney (redes/Instagram)

“Y en el lugar donde los sueños se hacen realidad, también se hizo realidad el mío. Siempre soñé con conocer Disney, con vivir esa magia de niña que se quedó guardada en mi corazón, pero jamás imaginé que ese viaje soñado se convertiría en uno de los momentos más importantes de mi vida. Me tomó de la mano y me pidió compartir para siempre nuestras vidas. Con el corazón latiendo fuerte, los ojos llenos de lágrimas y una emoción que no puedo explicar, dije que sí”, escribió Alfaro en su cuenta de Instagram.

Centeno contó en sus redes que de la carrera compró un anillo algo simple, que le hubiese gustado conseguir uno más acorde al gusto de su pareja, pero que más adelante irán juntas a comprar uno nuevo.

“Antes de que me buleen por el anillo que le di a mi novia, no se trata del anillo, se trata del sentimiento, dijo una limpia. No mentira. Se trata de que este era el momento para hacerlo, no tenía el anillo a la mano porque al final no me logré decidir por el que quería darle, yo sé lo que le gusta a mi novia, pero sé que es algo importante porque es un anillo que va a andar el resto de su vida así que prefiero darle uno provisional mientras ella me ayuda a elegir el que quiere andar en su hermosa mano durante el resto de la vida”, dijo la creadora de contenido.

María Centeno, tiktokera (Cortesía/Cortesía)

Alfaro tiene un hijo que Centeno crio desde niño y lo ve como suyo, pues ambas tienen más de cinco años de haber formado una familia.