María Centeno cuenta cuánto falta para su boda tras cumplir 6 años con su pareja

María Centeno es la tiktoker más seguida de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

María Centeno, la tiktoker más seguida de Costa Rica, contó cuánto falta para su boda, al cumplir 6 años de relación con su pareja.

La creadora de contenido, quien es todo un pegue en TikTok, se comprometió en mayo con su novia, Kathy Alfaro, cuando conocieron juntas el castillo de Mickey Mouse, en el parque temático de Disney, en Estados Unidos.

Hace unos días estuvieron de aniversario de relación, momento que Mari aprovechó para revelar cuánto falta para su boda.

Ella primero contó la razón del porqué está tan enamorada y quiere casarse con su pareja, a pesar de no hablar mucho públicamente de su noviazgo.

“Esta maravillosa mujer está a mi lado desde el inicio, cuando nadie más estuvo, ella comió sentada en el suelo conmigo, vivimos en lugares solo con el sueño de poder darle una mejor vida a nuestro hijo. Ella ha estado conmigo en las malas y en las peores, es mi familia entera, y ella y Elian son mi razón de existir”, escribió.

María Centeno le propuso matrimonio a su novia, Kathy Alfaro, en Disney, en mayo. (Instagram/Instagram)

Después confesó que se casarán el mismo mes que se comprometieron, sin dar mayores detalles.

“Faltando solo 8 meses para nuestra boda les puedo decir que cada día me enamoro más y más. Después de un tiempo, amar es una decisión y yo decido pasar el resto de mi existencia con los amores de mi vida. Son 6 años de toda una vida que nos queda por delante, gracias mi amor por amarme tanto y hacerme la persona más feliz del mundo”, le escribió a Alfaro.

