Farándula

María Centeno cuenta cuánto falta para su boda tras cumplir 6 años con su pareja

María Centeno es la tica más seguida en TikTok y se comprometió con su novia

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
23/06/2025/ em la imagen María Centeno, tiktoker más seguida del país / Foto John Durán
María Centeno es la tiktoker más seguida de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

María Centeno, la tiktoker más seguida de Costa Rica, contó cuánto falta para su boda, al cumplir 6 años de relación con su pareja.

La creadora de contenido, quien es todo un pegue en TikTok, se comprometió en mayo con su novia, Kathy Alfaro, cuando conocieron juntas el castillo de Mickey Mouse, en el parque temático de Disney, en Estados Unidos.

LEA MÁS: María Centeno, la tica más seguida en TikTok, empezó sin nada y hoy sus videos le pagan todo

Hace unos días estuvieron de aniversario de relación, momento que Mari aprovechó para revelar cuánto falta para su boda.

Ella primero contó la razón del porqué está tan enamorada y quiere casarse con su pareja, a pesar de no hablar mucho públicamente de su noviazgo.

“Esta maravillosa mujer está a mi lado desde el inicio, cuando nadie más estuvo, ella comió sentada en el suelo conmigo, vivimos en lugares solo con el sueño de poder darle una mejor vida a nuestro hijo. Ella ha estado conmigo en las malas y en las peores, es mi familia entera, y ella y Elian son mi razón de existir”, escribió.

LEA MÁS: Tiktoker María Centeno se comprometió con su novia en un mágico lugar

Mari Centeno le propuso matrimonio a su novia en Disney World. Kathy Alfaro compartió el momento con un mensaje emotivo.
María Centeno le propuso matrimonio a su novia, Kathy Alfaro, en Disney, en mayo. (Instagram/Instagram)

Después confesó que se casarán el mismo mes que se comprometieron, sin dar mayores detalles.

“Faltando solo 8 meses para nuestra boda les puedo decir que cada día me enamoro más y más. Después de un tiempo, amar es una decisión y yo decido pasar el resto de mi existencia con los amores de mi vida. Son 6 años de toda una vida que nos queda por delante, gracias mi amor por amarme tanto y hacerme la persona más feliz del mundo”, le escribió a Alfaro.

LEA MÁS: Tiktoker María Centeno se defendió con las uñas tras recibir reconocimiento como el “Mejor papá”

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
María CentenoMari CentenoTiktoker María Centenoinfluencer Mari Centeno
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.