Tiktoker María Centeno contó a qué edad aceptó que es lesbiana y lo que pasó con sus amigas

María Centeno, tiktoker, asistió a la Marcha del Orgullo gay y contó en sus redes cuándo habló de su orientación con su familia. (redes/Instagram)

La tiktoker María Centeno fue una de las que asistió este domingo a la Marcha de la Diversidad en San José y aprovechó el momento para hablar en sus redes del momento en que aceptó su orientación sexual.

La creadora de contenido explicó que fue a sus 15 años cuando entendió que no le gustaban los hombres, pero que igual le fue muy difícil admitirlo.

“En mi mente estaba el pensamiento de, ¿qué dirá mi familia? ¿me amarán igual? Toda la vida se me enseñó sobre Dios y el infierno, y me daba tanto miedo. Obvio no lo admitía, me negaba a ser diferente. Estaba dispuesta a aparentar ser lo que todos denominan como ‘normal’ para no perder a mis amigas o a mi familia. A mis 17 lo admití y me acepté. Dije: ‘soy lesbiana’, y en ese momento empecé a ser feliz, porque ya no tenía que fingir", contó.

Centeno, quien tiene miles de seguidores en sus redes sociales, cotó que en ese momento su familia la aceptó, pero sus amigas se fueron e inició un nuevo mundo con nuevos amigos.

“Yo no necesito un día o un mes para estar orgullosa de mí misma, porque solo yo sé todas las burlas y críticas que soporté. Solo yo sé lo que siento cada vez que un religioso me señala con el dedo. Solo yo sé lo que me dolió perder a mis amigas. Y solo yo sé lo orgullosa que estoy de mí por superar todo eso”, agregó.

María Centeno y su novia Katty Alfaro se comprometieron en Disney hace unas semanas. (redes/Instagram)

Ella dijo haber ido a la marcha no solo porque está orgullosa de su orientación sexual, sino por aquellas personas que aún tienen miedo de ser felices y “aparentar lo que no son”.

“Amar nunca va a ser algo malo. Amar es hermoso. Y tú eres perfecto justo como eres”, recalcó.

Su publicación generó que decenas de sus seguidores le contaran sobre sus experiencias y además la felicitaran por hablar con transpariencia y abrir su corazón de esa manera.

