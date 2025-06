María Centeno defendió su orientación sexual y la crianza que le da a su hijo junto a su pareja

María Centeno, la tiktoker más seguid en Costa Rica, salió a defender su orientación sexual. (Redes/Instagram)

La tiktoker tica María Centeno volvió a salir en defensa de su orientación sexual y del hijo de su pareja, al cual ve como suyo, luego de los ataques que recibió por publicar el regalo que el chiquito le dio para el Día del Padre.

La creadora de contenido aclaró que el niño no vive confundido por vivir con dos mujeres y que mucho menos la ve a ella como su papá, sino que simplemente le nació darle un diploma que hizo en la escuela que decía al “mejor papá”.

Según dijo, después de la nota que le hicimos este lunes en La Teja no pudo evitar ver los comentarios de “gente mortificada” por su aspecto físico y por la crianza que le da al chiquito.

Ella empezó aclarando que se siente muy orgullosa de ser lesbiana y que si anda con el cabello corto y con ropa holgada es porque así se siente bien y cómoda.

“Ni el cabello ni la ropa definen ni el género ni la orientación sexual de nadie”, mencionó.

La tiktoker María Centeno mostró como lucía antes con el cabello largo y dijo que si se lo cortó es porque le gusta andar cómoda. (Redes/Instagram)

Después explicó que el niño de 8 años simplemente vive “rodeado de amor” en una familia conformada por dos mujeres y que él no piensa ni que ella es un hombre, ni que es la figura paterna de su hogar.

María Centeno salió a defender su orientación sexual

“¿Saben cuál es el problema de ustedes?, mi apariencia física, que les genera una inseguridad tan grande que creen que me dieron un regalo simplemente porque me parezco a un hombre y él cree que soy un hombre y, simplemente, no es así. Simplemente, es que a mi hijo lo pusieron a hacer un detalle en la escuela, y bueno, siempre se lo da a su mamá y esta vez me lo quiso dar a mí y no hay ningún problema si de por sí ya lo iba a hacer.

“Pero no seamos hipócritas, a ustedes lo que realmente les molesta no es que una mujer haya recibido un reconocimiento del Día del Padre, lo que les molesta es que yo, que me veo de una manera más masculina, haya recibido este reconocimiento, eso es lo único que les molesta y les mortifica y yo no sé por qué, eso es problema de ustedes y su masculinidad frágil”, mencionó.

La tiktoker aclaró que el hijo de su prometida es un niño completamente normal y que sabe muy bien que tiene dos mujeres en la casa y que ninguna pretende ser su papá o un hombre.

María Centeno hizo una publicación por este regalo que recibió en el Día del Padre y le llovieron las críticas. (redes/Instagram)

Además, le tiró a quienes la critican por la crianza que le dan al chiquito, al decir que lo confunden más.

“Esos niños se preguntan por qué su papá no los quiere, eso es lo que todos ustedes preferirían, ¿verdad?, en vez de ver a una familia con amor, pues los que están mal acá son ustedes, no somos nosotros", agregó.