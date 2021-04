“Fue duro saber quién es porque mucha gente me escribía y me mandaba pantallazos diciendo: ‘es este’, y mentira, no era. Yo me di a la tarea de buscar uno por uno de todos los que me pasaban, hasta que el fin de semana recibí un mensaje que decía: ‘Hola, fui yo’, y me metí a su perfil y vi que había publicado la foto (del grafiti) en setiembre del año pasado”, contó Andrea.