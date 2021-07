Aphril Agüero: La primera chica trans en salir en la contraportada de La Teja

La elegancia es algo que destaca en el muchacha. John Durán. La elegancia es algo que destaca en el muchacha. John Durán. (JOHN DURAN)

El mundo está cambiando y aunque todavía quedan muchas barreras por romper, la humanidad deberá entender en algún momento que vivimos en un planeta diverso.

En estos días debuta en los Juegos Olímpicos la neozelandeza Laurel Hubbard, la primera mujer transgénero en participar en unas justas de este calibre.

Seguirá el camino de la española Ángela Ponce, quien en el 2018 sorprendió al mundo al ser la primera (y única) trans que ha sido parte de Miss Universo en los 70 años que lleva el certamen de belleza.

En el 2017, Inés Rau obtuvo ese mismo privilegio, pero esta vez en la revista Playboy. Este año, Leyla Bloom abrió camino al aparecer en la portada de la revista Sports Illustrated en su edición de trajes de baño.

En Costa Rica no nos podemos quedar atrás y este viernes saldrá, por primera vez en los casi 15 años que tiene La Teja de existir, una chica transgénero en la contraportada.

Se trata de Aphril Agüero, de 25 años, y vecina de Pavas. Ella es una mujer segura de sí misma, luchadora, valiente y sobre todo soñadora y con metas muy claras.

Aphril Agüero tiene claro que nació para romper barreras. John Durán. Aphril Agüero tiene claro que nació para romper barreras. John Durán. (JOHN DURAN)

Es maquillista y actualmente tiene la corona de Miss Nuestra Belleza Internacional, concurso cuya licencia la tiene la academia Adriano Models.

“Me siento encantada, creo que ya tocaba que una chica transgénero saliera en el periódico, agradezco muchísimo que me den la oportunidad”, dijo Agüero con mucha emoción.

Agüero tiene claro que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande, por lo que tiene en la mira ser también la primera trans en participar en Miss Costa Rica.

-¿Cómo empezó en el mundo del modelaje?

Yo tengo de transición siete años, empecé primero en el Miss Costa Rica Gay, que me metió la espinita para modelar, después me metí a hacer casting para el Mercedes Benz Fashion Week y para otras agencias. Por dicha ya he podido modelar en televisión para programas como Giros, con diferentes marcas.

A Aphril le lucen bastante las coronas. Cortesía. A Aphril le lucen bastante las coronas. Cortesía.

-¿Cómo es su historia de transición?

Mi vida ha sido igual a la de cualquier persona, con la diferencia que soy trans. Me acepté a los 17 años y empecé a hacer el proceso, como no conocía mucho del tema del cambio fue todo un descubrimiento para mí, poco a poco fui conociendo a otras chicas trans, me dijeron qué hacer, ya después vinieron las operaciones y todo bien.

-¿Le han puesto barreras para hacer su carrera como modelo?

Nunca me han puesto peros, eso me dice que estoy haciendo las cosas bien, porque la gente ve potencial en mí.

-¿Qué representa para usted ser la primera modelo trans en salir en La Teja?

Me da mucha emoción, estoy muy contenta y ansiosa esperando a que salga la foto porque eso va a ser un boom total. A mí me encanta ser la primera en todo, marqué un precedente al ser la primera chica transgénero en graduarse del colegio como tal, por suerte he tenido mucho apoyo de mi familia y de la sociedad en general.

En la agencia de Adriano también fui la primera chica trans en ganar un concurso y era para cualquier tipo de mujer.

-¿Cómo se sintió en la sesión de fotos para La Teja?

Me gustó mucho, el fotógrafo fue superrespetuoso, muy profesional y salí encantada, esperando a que me publicaran.

-¿Cuáles expectativas tiene de la publicación?

Me encantaría que la gente me conozca más, sé que eso va a inspirar a muchas mujeres, hombres, niños, trans, porque hay que atreverse a hacer lo que se quiere y cumplir los sueños. A mí me gusta que la gente vea en mí que si yo puedo, ellos también.

-¿Su familia sabe que saldrá?

Sí, mi mamá es un gran apoyo para mí y ya me ha preguntado que cuándo sale para comprarlo (el periódico). Está igual de emocionada que yo, yo le doy muchas gracias a Dios porque siempre he tenido ese respaldo de mi familia, mi vida es como la de cualquiera, ser trans no me impide hacer nada, más bien me dan ganas de ser pionera y abrir puertas para las demás personas.

-¿Qué sueña?

Tengo muchos sueños, pero voy poco a poco, de momento he podido cumplir todo lo que me propongo y hasta más, Dios siempre me ha ayudado y todo ha salido bien.

-¿Se imagina en Miss Costa Rica o en Miss Universo?

Claro, de hecho yo he tenido mucha preparación para participar en Miss Costa Rica.

-Todavía no se ha dado que una trans participe en Miss Costa Rica, ¿quiere ser la primera?

Sí, aquí no se ha dado porque yo creo que nadie ha ido a participar, entonces yo creo que es solo de ir y probar, de momento estoy en eso.

-¿Cómo está del corazón?

Ahorita soltera y sin compromiso. Creo que no hay nada mejor que estar en paz conmigo misma.

-¿Cómo la conquistan?

Con detalles, con cariño, como a toda mujer, usted sabe que nos gusta que nos chineen y que muestren mucho interés en uno, también me gusta chinear a mis parejas.

“Ser trans no me impide hacer nada, más bien me dan ganas de ser pionera y abrir puertas para las demás personas” — Aphril Agüero, modelo

Aphril ( de celeste) tiene una gran presencia en la pasarela. Aphril ( de celeste) tiene una gran presencia en la pasarela.

Segura

La modelo llegó a nosotros por casualidad, fue recomendada hace unos días por su prima Isabella Guida, quien ha salido en nuestro periódico en varias ocasiones.

Como ambas ven el tema con gran naturalidad, en ningún momento nos comentaron que Aphril es una chica transgénero.

Una vez que se les citó en nuestro estudio en Grupo Nación, fueron recibidas por el fotógrafo John Durán, quien se encargó de hacerles una sesión a ambas.

Como nuestro periódico siempre ha estado del lado de la diversidad, apenas supimos que Aphril era una chica trans, no solo decidimos usar las fotos --porque quedaron muy bonitas--, sino también darle todo el mérito y reconocimiento que merece por ser la primera transgénero que engalanará nuestra página trasera.

El experto en modelaje Adriano Núñez, quien conoce muy bien a Aphril, afirma que le alegra demasiado que ella cumpla sus metas.

“Creo que uno tiene que ser inclusivo, aceptar poco a poco los cambios que se van dando a nivel social, a nivel de moda y modelaje hay que ir actualizándose, así son los negocios y la sociedad, yo le doy todo mi apoyo a ella para que pueda seguir surgiendo en esa área”, señaló Adriano.

Núnez contó que para inscribir a Aphril en el Miss Nuestra Belleza Internacional tuvo que pedir un permiso de la franquicia a nivel internacional y dice que no hubo mayor problema para conseguirlo.

“Ella también fue la primera chica trans coronada en un evento de misses, lo cual nos hace la agencia líder en temas de inclusión. Ella vive como mujer y se ve como una, yo la veo muy guapa.

“Tiene muy buena pasarela, hizo una gran entrevista, en lo físico se ve muy bien y cumple con las características que piden los certámenes y por eso tuvo esa oportunidad”, comentó.