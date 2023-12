Apuesto joven deja las pasarelas para convertirse en sacerdote

Edoardo Santini tiene 21 años. Instagram

Edoardo Santini, un modelo italiano, de 21 años, decidió tomar otros rumbos para su vida.

Según la revista People en Español, Santini fue nombrado el hombre más bello de Italia en el 2019; sin embargo tomó la decisión de dejar de lado las pasarelas y su vida frente a las cámaras para convertirse en cura.

Según esta revista, el joven expresó su deseo por ser párroco algún día, a través de sus redes sociales, pero ese paso no es algo que llegue de la noche a la mañana.

El jovencito tuvo que matricularse en estudios de Teología e ingresar en el curso propedéutico que se hace antes de ingresar al seminario.

“Dejó de lado el modelaje, la actuación, la danza, porque los síes conllevan inevitablemente los no, aunque no lo abandonó todo porque esos mundos forman parte de mí, pero los viviré y los propondré en contextos diferentes... Me presenté al obispo y aquí estoy, estudiando Teología y sirviendo en dos parroquias de la diócesis florentina”, expresó en una publicación en Instagram que ya se ha hecho viral.

En algún momento el apuesto joven hizo un intercambio con personas creyentes de varios lugares del mundo y esto ha sido fundamental para que diera el paso.

“A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser Iglesia, me han dado fuerzas para indagar en esta cuestión que arrastro desde niño, pero en la que diversos miedos me impedían profundizar”, añadió.

A las que no les ha hecho mucha gracia esta decisión fue a sus admiradoras, quienes, aunque terminaron aceptando, lo hicieron a regañadientes.