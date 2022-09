Aquí todos los detalles de las entradas al concierto de Sebastián Yatra en Costa Rica

El colombiano Sebastián Yatra estrenó el disco 'DHARMA' (Cortesía Universal Music)

El cantante Sebastián Yatra se presentará en nuestro país el próximo 2 de diciembre, en el Estadio Nacional, y desde el próximo lunes los miles de fans que tiene en Costa Rica el artista urbano, podrán comprar sus entradas.

La venta de boletos comenzará el lunes 3 de octubre, en www.eticket.cr y los precios van desde ¢65.000 para VIP (de pie). Este sector es exclusivo para mayores de 18 años. Gradería nivel 1: ¢53.150, Gradería nivel 2: ¢35.500,

Las entradas podrán adquirirse en el siguiente orden: Preventa con tarjetas AMEX: Lunes 3 de octubre a partir de las 9:00 a.m. Preventa con tarjetas BAC Credomatic: Jueves 6 de octubre, a partir de las 9:00 a.m. Venta a público general: Lunes 10 de octubre, a las 9:00 a.m.

Sebastián Yatra llegará a Costa Rica en una producción de MOVE Concerts con su nueva gira “Dharma”, un show increíble con su banda completa y un cuerpo de baile espectacular.

La gira “Dharma” llega tras el exitoso lanzamiento del álbum del mismo nombre. Yatra explica que esta palabra de origen Hindú es lo contrario al Karma y representa “lo que te llega a la vida por las cosas que haces bien, es un regalo”.

“Dharma” simboliza todo lo que significa para el artista poder compartir su música con el público. En esta nueva gira sus fans podrán disfrutar tanto de los grandes éxitos del colombiano como “Robarte un beso”, “Traicionera”, “TBT”, “Chica ideal” o “Pareja del año”, como de sus canciones más recientes que como “Tacones Rojos”, “Dharma”, “Tarde” y “Quererte bonito”.