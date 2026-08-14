Araya Vlogs recibió muchas críticas por una palabra que usó en su último video

Los youtuber ticos Araya Vlogs y Julián Valjota están compitiendo por ver quién cocina mejor. (redes/Instagram)

Araya Vlogs está acostumbrado a recibir comentarios por sus viajes y ocurrencias, pero esta vez una simple palabra que utilizó mientras cocinaba fue suficiente para que varios de sus seguidores se le fueran encima.

El youtuber sancarleño se encuentra participando en una competencia culinaria junto a su amigo Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, luego de que ambos fueran contratados por una marca.

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Resulta que Araya decidió preparar unos tacos de camarones y, mientras explicaba los ingredientes que utilizaría, soltó una palabra que inmediatamente llamó la atención de sus seguidores: “jitomate”.

En Costa Rica estamos acostumbrados a decirle tomate, por lo que varios usuarios no dejaron pasar el detalle y comenzaron a vacilarlo en los comentarios.

“La marimba dejó de sonar después de la palabra ‘jitomate’”, le escribió uno de sus seguidores.

Araya Vlogs, youtuber costarricense, se ganó las criticas de muchos por decir "jitomate" en vez de tomate como se le dice en Costa Rica. (redes/Instagram)

Otro fue todavía más dramático: “Me mataron los lentes para picar cebolla (cómo decir que sos gracioso sin decir que sos gracioso...), pero me sangran los oídos con el jitomate. Se murió una mata de piña y otra de yuca en San Carlos”.

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Ante semejante lluvia de comentarios, Araya salió a explicar por qué utilizó esa palabra y aseguró que simplemente estaba siguiendo la receta que encontró en TikTok.

“Jitomate decía la receta de TikTok, no sabía que son lo mismo”, explicó al ver la lluvia de comentarios sobre dicha palabra.

Así que, aunque el sancarleño quizá no quedó muy bien parado con algunos de sus paisanos, al menos dejó claro que el famoso “jitomate” no fue por hacerse el mexicano, sino porque estaba siguiendo las instrucciones de la receta.

Ahora habrá que ver si en el próximo capítulo de esta competencia culinaria se acuerda de decirle tomate, para que no le vuelvan a declarar la guerra gastronómica en su amada Costa Rica.

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