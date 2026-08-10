Araya Vlogs presumió uno de sus videos más trabajados, pero la FIFA le dio una desagradable sorpresa

Araya Vlogs estaba orgulloso y emocionado por compartir este domingo uno de esos videos que requieren mucho más trabajo de lo habitual, pero la alegría le duró poco por culpa de un reclamo de la FIFA.

El creador de contenido costarricense publicó un video grabado en Cabo Verde, país que ganó enorme exposición internacional tras el Mundial de 2026, y explicó de antemano el complicado proceso que tuvo que superar para poder realizarlo.

Youtuber costarricense Araya Vlogs (redes/Instagram)

Advirtió todo lo que le costó

Araya incluso se adelantó a posibles críticas y explicó a sus seguidores que conseguir el material no fue cuestión de tomar un avión y comenzar a grabar.

“Antes de que dejen comentarios sin fundamento, sepan que siendo de Costa Rica duré 15-22 días tramitando la visa y tuve que recogerla en España para poder entrar aquí. Luego se duran cinco días subiendo y editando. Esto lo grabé hace días”, escribió.

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Sin embargo, el problema que apareció poco después no tuvo relación con las críticas de sus seguidores.

“Infantino me bloqueó el video”

El costarricense reveló posteriormente que el video había sido bloqueado en YouTube debido a un reclamo de contenido de la FIFA.

“Infantino me bloqueó el video”, escribió Araya con su característico humor, haciendo referencia al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El creador de contenido acompañó el mensaje con una captura de la notificación recibida en la plataforma, en la que se indicaba: “Se bloqueó debido a contenido reclamado por FIFA”.

El inconveniente provocó que muchos de sus seguidores se quedaran con las ganas de disfrutar del nuevo material, pese a todo el esfuerzo que Araya aseguró haber realizado para producirlo.

Ahora el costarricense deberá revisar las opciones disponibles en YouTube ante el reclamo para determinar si puede solucionarlo y conseguir que el video vuelva a estar disponible.