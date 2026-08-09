Marcela Ugalde enfrenta un nuevo reto relacionado con su salud

La actriz Marcela Ugalde enfrentará este lunes una nueva prueba en el complicado proceso de recuperación que atraviesa desde hace varias semanas, pues deberá ingresar al quirófano por cuarta ocasión.

La noticia se conoció este domingo, justamente cuando la querida actriz costarricense cumple un mes de haber sido hospitalizada, luego de ingresar a emergencias el pasado 9 de julio debido a complicaciones con una herida quirúrgica en su pie izquierdo.

Aunque Ugalde no anunció directamente la nueva operación, sí reposteó en sus redes sociales una publicación realizada por un amigo, quien pidió oraciones por ella y confirmó el procedimiento.

“Mañana tiene la cuarta operación”

Marcela Ugalde, actriz costarricense (Redes /Facebook)

“Mañana tiene la cuarta operación. Espero que Dios me la cubra, que pronto salga de esta prueba tan grande. Te amamos”, decía el mensaje que la artista compartió en sus redes sociales.

De esta manera, la actriz confirmó que este lunes deberá someterse a otra intervención en medio de una recuperación que se ha extendido mucho más de lo que inicialmente esperaba.

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Ugalde permanece internada en el Hospital Calderón Guardia, donde ha recibido atención constante debido a las complicaciones que presentó posteriormente a la primera operación.

Todo comenzó con una caída

El difícil momento que atraviesa la artista comenzó el 22 de junio, cuando sufrió un accidente en Moravia.

Ugalde pisó mal al bajar de su vehículo y cayó en una profunda zanja que funciona como alcantarilla. El accidente le provocó una doble fractura del calcáneo, hueso ubicado en el talón de su pie izquierdo.

Posteriormente fue operada, pero el proceso de recuperación se complicó debido a problemas de cicatrización y una infección en la herida, situación que provocó que el 9 de julio tuviera que regresar al hospital.

Desde entonces, permanece internada y ha tenido que enfrentar diferentes procedimientos médicos.

Durante estas semanas, Ugalde ha utilizado sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre su recuperación y también ha mostrado los momentos más difíciles del proceso.