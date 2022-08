Araya Vlogs resume lo que vivió durante un caótico mes en India

El youtuber costarricense Christopher Araya, del canal Araya Vlogs, regresó hace unos días a nuestro país después de cuatro meses de darse la buena vida en países como Tailandia, India, Singapur, Catar, Dubái y España, aunque no todo fue color de rosa para él.

Una bacteria que adquirió en el país más poblado del planeta lo mantuvo fuera de acción durante una semana, con ganas de devolverse por donde llegó y sin posibilidad de hacerlo, pues todavía le faltaban 10 días para poder salir de ese lugar.

Chris, quien es uno de los pocos creadores de contenido de nuestro país (sino el único) que relata viajes al extranjero, habló con La Teja sobre lo rudo que estuvo esa paseadota por India, en donde se hospedó por un mes, antes de partir hacia sus otros destinos.

Christopher Araya pasó la experiencia de su vida en su viaje a India. Cortesía.

–¿Cómo se dio la idea de ir a India?

Nunca había salido del continente y quería conocer algo que me sorprendiera. Empecé a planificar, había miedo por el tema del idioma y toda la logística, logré contactar con un guía de India y él me ayudó a organizar la ruta, de hecho sale en todos los videos y se llama Laky.

Algo que me pasó es que estaba mentalizado en India y descuidé un poco lo demás, cuando estaba allá, no sabía qué iba a hacer, tenía el vuelo a Tailandia y las ideas de dónde ir, pero estaba organizado y los otros lugares ni le digo.

–¿Cuáles congojas pasó?

Llegué a India de madrugada y la primera regla que me dio el guía fue que si él no había llegado, no saliera del hotel, tuve que adaptarme al horario y cuando me tocó salir, algo que me pareció curioso es que no era tan peligroso como se dice en las películas, sí hay que tener cuidado, pero a pesar de que hay tanta gente todo el mundo anda en lo suyo, sí les llama atención ver una cámara o a una mujer que andaba destapada, pero hasta ahí.

–A otra youtuber que andaba con usted le pasó...

Sí, ella andaba los hombros descubiertos y ellos la veían mucho, es como si estuvieran viendo la revista Playboy, más que allá la pornografía está prohibida.

–¿Qué más le sorprendió?

Allá hay millones de dioses, tantos que ni ellos saben cuántos hay y me empecé a topar todo tipo de altares. Todo va por niveles, primero me topo el tráfico, luego conozco la comida, la contaminación, me empieza a doler la garganta y luego se empieza a conocer un poco de la religión.

Algo que siempre llama la atención es que yo soy de San Carlos, una zona ganadera y allá uno se encontraba una vaca y la gente no la arrea, no hacen nada para que camine, si tocan la vaca es como recibir una bendición del animal, la adoran tanto que la única manera de parar el tráfico allá es que pase una vaca.

Araya vlogs conoció el mundialmente famoso Taj Mahal. Cortesía.

–Mejor no contar cómo es de este lado del planeta...

Exacto, yo estuve con el guía día y noche y era muy amigable y un día me preguntó que cómo eran las cosas aquí. Le pregunté que si estaba seguro de que quería saber y le conté que aquí se ordeña, se saca ganadería, se come la carne y ese muchacho estaba impactado, me decía que no le contara más y que por favor no le dijera que yo también como vaca.

–¿Le tocó enfermarse por la comida o la contaminación?

Cuando llegué había una ola de calor y temperaturas de 45 grados, salir a la calle era como entrar a un sauna, eso afecta las glándulas y después me di cuenta que con solo una gota de agua contaminada que toque su boca, ya usted está contaminado, no hace falta tomarla o lavarse los dientes y botarla. Incluso para ellos el agua no es buena para la salud y para nosotros menos, producto de eso estuve todo el mes enfermo del estómago.

Yo no estuve tan grave, pero mi amiga sí se puso un poco más grave, tanto que tuvimos que parar una semana y casi nos toca buscar un hospital, sí hay centros médicos privados muy buenos, pero la población en general no tiene acceso.

–¿En algún momento del mes pensó en devolverse porque ya no aguantaba más?

Tengo que decir que desde antes de irme, yo sabía que ese momento iba a llegar, soy mucho de imaginarme a dónde voy y ya me conozco. Eso pasó en la semana que estuvimos encerrados y enfermos y el detonante fue que nos pasó en un pueblo pequeño, en donde se iba la luz, entonces estaba en el hotel enfermo, sin aire acondicionado y sin batería en la computadora para hacer algo, en ese momento pensé que quería salir corriendo de ahí, pero todavía me faltaban como diez días.

India es impactante, no quiero decir que sea feo, pero nosotros no estamos acostumbrados a algo así, es impactante ver el tráfico, la gente, lugares como el Taj Mahal (una de las 7 maravillas modernas).