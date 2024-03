Araya Vlogs se topó cara a cara con uno de los animales más salvajes del mundo y casi sale mal

Christopher Araya creador de Araya Vlogs es muy arriesgado. (Instagram)

Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, casi sufre ataque de un peligroso animal en su reciente viaje, que de paso fue uno de los más peligrosos que ha hecho.

El youtuber costarricense quiere seguir sumando países y experiencias en su vlog, que ya tiene más de un millón de suscriptores, aunque eso signifique arriesgar su vida como lo hizo en su último viaje, donde estuvo cara a cara con unas hienas, un agresivo, peligroso y carnívoro animal.

“Hoy estamos con las hienas, de los animales más temidos del mundo, más letales, sabemos que nunca se ha logrado domesticar a las hienas y aquí en Etiopia hay un hombre que dice que domesticó a una manada de hienas, que las llama por su nombre y puede ir a su madriguera sin que lo ataquen. Así vamos a descubrir la verdad”, dijo antes de aventurarse.

LEA MÁS: Tiktoker inglés, que vivió un año en Costa Rica, sufre porque debe volver a su país

En el video Araya se mostró muy nervioso cuando llegó el momento de estar cara a cara con los animales, pero hasta se animó a alimentarlas, algo que casi le sale caro.

“No quiere comida de mi mano, lo huele, pero no sé lo come, casi como si fuera un perro chineado. ¿Qué acaba de hacer este animal? (cuando el hombre guió a la hiena hasta el pincho con carne que Araya sostenía con su boca) le acabo de dar carne con mi boca a una hiena salvaje, no puede ser, esto no puede ser, los dientes me acaban de rozar la mejilla, es surrealista”, contó asustado.

La valentía del sancarleño y este tipo de contenido tan diferente, hizo que en pocas horas de publicado, el video sume cientos de comentarios positivos, muchos de ticos orgullosos de su trabajo.

“De Costa Rica para el mundo”, “Más valiente que Luisito Comunica”, “Eso sí es buen contenido”, “Te la comiste con este video, gracias por compartir el mundo que desconocemos”, “Un superyoutuber”, “Me encantó el video, una locura”, comentaron.