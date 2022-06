Argentino se hizo 30 cirugías para parecerse a Ricky Martín y ahora sufre las consecuencias

“Fran Mariano” contó que le pasaban diciendo que tenía cierto parecido a Ricky Martin y que por eso se operó para parecerse más a él. Captura de video

Francisco Ibáñez es conocido en Argentina como “Fran Mariano” y hace 11 años empezó a ganar popularidad al participar en el programa de televisión “Cuestión de peso”, del canal El Trece, y lograr bajar 92 kilos. Además, fue uno de los participantes más rebeldes.

Aunque en todo este tiempo se mantuvo activo en las redes, donde solo en Instagram tiene más de 31 mil seguidores, esta semana el hombre volvió a saltar a la fama tras contar que se hizo 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin.

En octubre pasado compartió en Twitter una imagen de cómo luce actualmente, ya lejos de los 173 kilos con los que ingresó al programa y de los 200 kilos que llegó a pesar en su juventud. Allí enumeró cuáles fueron las partes del cuerpo que pasaron por el quirófano.

Tras su paso por el reality, Fran Mariano comenzó a realizarse una serie de cirugías estéticas con un único objetivo: parecerse al cantante de “La Mordidita” y “Livin’ la vida loca”.

El argentino dice que él quedó más guapo que el puertorriqueño. Captura de video

El argentino, de 31 años, estuvo de invitado recientemente en el espacio de espectáculos “Mañanisima”, transmitido por Ciudad Magazine, y habló con la presentadora Carmen Barbieri sobre el cambio que significó en su vida los kilos que perdió cuando tenía 20 años y también para referirse a las intervenciones a las que se sometió.

“Tuve un montón de operaciones en la cara. Me hice la nariz, el mentón y los labios porque me quiero parecer a Ricky Martin”, relató.

Luego agregó entre risas: “Ahora quedé más lindo que él”. Al escucharlo, la conductora le preguntó por qué se sometió a todo eso y él no dudó en responder: “Por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. En ese momento no tenía la distinción de decir: ‘tengo que ser yo en mi mejor versión’, por eso pensé en alguien que le guste a todo el mundo y la gente me decía que me parecía un poco a él y yo me lo creí”.

[ ¡Qué horror! Ricky Martin sorprende (para mal) con su último retoque estético ]

Ricky Martin es uno de los cantantes latinos más conocidos y el argentino dice que ahora quedó más guapo que el puertorriqueño. Archivo (Cortesía E! Entertainment/Gregory Pace/Shutterstock)

Cirugías peligrosas

Asimismo, resaltó que cayó en “manos muy peligrosas”, durante los últimos años.

“Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki“, dijo.

Ante esta revelación los panelistas quisieron saber más sobre las cirugías que le realizó el cirujano plástico que fue denunciado por varias famosas argentinas y que febrero de este año fue sentenciado a cuatro años de prisión por considerarlo responsable de las lesiones graves que sufrieron cuatro pacientes suyas luego de haberles realizado distintos procedimientos quirúrgicos.

“Tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio“, remarcó Fran Mariano.

Así lucía Fran cuando entró al reality de bajar de peso en el canal argentino. GDA

“Me acuerdo que me dijo que me pondría pómulos y yo le dije: ´¿te parece?´. Me dijo: ‘sí, te inyecto agua fisiológica y ves cómo te queda, si no te gusta me decís y no te lo hago´. Cuando me lo puso, yo le dije que no me gustaba, pero me levanté de la operación y me había puesto pómulos. Y yo no firmé nada porque era de canje”, explicó.

Además, siguió contando más detalles sobre lo que sucedió en el quirófano: “Él lo que hizo fue desprenderme los surcos de la cara para suavizarlos, según él, y un día le dije que no podía mover la cara. Viene la enfermera y me dijo ´cuando te estaba haciendo la lipo, se llevó puesto un nervio´“.

Sus declaraciones generaron indignación, debido al largo historial de casos de mala praxis y denuncias que tiene dicho médico.

La conductora le preguntó si también se había hecho los glúteos con él y el exparticipante de “Cuestión de peso” comentó que el cirujano intentó hacerlo: “El me tocó y me dijo: ‘cuando ponemos acá’ y yo dentro de mi nube, dije: ´no, no, no´, porque siempre tuve un ideal de tratar de ser lo más natural posible“.

Fran contó además que lo operó el cirujano de los famosos argentinos y que lo dejó mal. Captura de video

[ Usuario de TikTok revela feo error en videoclip de Ricky Martin y Maluma (video) ]

Sufrió mucho por su sexualidad

Tras esta mala experiencia resaltó que tuvo varios problemas más por querer ser como el cantante puertorriqueño.

“Conocí a otro doctor, que fue quien se ocupó todo este tiempo de ayudarme a reconstruir todo lo mal que me había hecho (Lotocki). Él me sacó lo que estaba mal y lo sigue haciendo, me tuvo que sacar labios hace poco”, contó.

Antes de cerrar, aclaró que se encuentra en un buen momento y comenzó a estudiar un diplomado en sexología y terapia. Pese a eso, no puede evitar referirse a todo lo que vivió durante la última década.

“Yo tenía 21 años, había perdido a mi madre hacía dos meses, estaba en un momento muy triste de mi vida. Caí en manos de un hombre que me creó la necesidad también, porque me daba ilusión de sentirme mejor. Yo había bajado 90 kilos, era ´bueno, haceme lo que quieras´”, finalizó.

En octubre pasado, Fran estuvo en otro programa argentino llamado “Seres libres”, de Gastón Pauls, donde contó la violencia ejercida por su padre por su elección sexual.

“Tengo cicatrices en el cuerpo por los golpes que recibía. Yo siempre fui gay desde chico y eso fue su mayor tortura. No me voy a olvidar nunca el día que me encontró peinando a mi hermana, él agarró una plancha de ropa y me la partió en la cabeza”, relató.

Actualmente, Fran trabaja en una empresa de comunicación donde se dedica al manejo de las redes sociales. También es coach ontológico (rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser) y hace poco anunció que se está especializando en neurociencias porque su objetivo es que los demás sean felices.

Además, en sus redes sociales disfruta de su cuerpo y de los halagos que recibe por parecerse a Ricky Martin.