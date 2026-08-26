Arlene Elizondo contó el accidente que sufrió y cómo su esposo médico la ayudó

La cantante Arlene Elizondo se casó con el médico ortopedista Lorenzo Castaño el 31 de julio de 2026 en Toledo, España. Cortesía (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

La cantante Arlene Elizondo contó la gran “salvada” que tiene por estar casada con un médico, luego de sufrir un pequeño percance en su casa que terminó en un esguince.

La artista relató que este martes se puso a acomodar unas cajas y, por jugar de fuerte, terminó lesionándose uno de los dedos de la mano derecha.

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Por suerte, su esposo, Lorenzo, es ortopedista y, al llegar a casa, se encargó de atenderla. El especialista le colocó vendas para inmovilizarle el dedo índice y el dedo medio durante un par de días, mientras se recupera.

“Esguince, por jugar de fuerte alzando unas cajas... beneficios de un esposo ortopedista”, escribió Arlene junto a una fotografía en la que mostró su mano vendada.

La cantante Arlene Elizondo terminó lesionada a pocos días de cumplir un mes de casada. (redes/Instagram)

La cantante también reconoció que nunca antes había sufrido una lesión de este tipo, por lo que hasta ahora ha aprendido lo que supone lidiar con la mano casi inmovilizada.

“Ayer vi la luz. Yo nunca me quebré ni sufrí un esguince ni nada de esas cosas que a la mayoría de personas les pasa, a mí nunca, y ayer vi la luz por andar jugando de fuerte”, contó entre risas.

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Por fortuna, el médico de la casa le aseguró que no es nada grave y que con un par de días de reposo su dedo debería volver a la normalidad.

La pareja apenas va a cumplir su primer mes de casados y la cantante ya sabe que, además de amor y compañía, tiene un esposo que también puede ser un verdadero salvavidas.