Arlene Elizondo descubrió lo que causó una de las peores vergüenzas que ha vivido

Arlene Elizondo, conocida como "La Patrona", por una de sus canciones, se descompuso hace unos días mientras daba uno de sus conciertos. (Agustín González Martínez)

Hace una semana, la cantante Arlene Elizondo sufrió una de sus mayores vergüenzas artísticas tras descomponerse en pleno escenario y vomitar frente a su público por un repentino problema de salud que tuvo mientras daba una presentación en Alajuela.

“La Patrona”, conocida así por una de sus canciones, había contado que esa noche sufrió un episodio de vértigo muy fuerte y terminó hasta en el hospital, sintiendo una gran pena porque no pudo terminar su presentación musical.

A pesar de que ya han pasado muchos días y que ha regresado a los escenarios, medicada y cantando sentada, hasta ahora sus médicos descubrieron las razones del por qué le dio este episodio tan fuerte.

En junio de 2021, ella se había caído en su casa y se golpeó la cabeza, de hecho la tuvieron que coser, y eso la dejó padeciendo vértigo posicional o postural, pero hace dos años no le daba un cuadro así, por lo que en un inicio pensaron que se debió a consecuencia de dicho accidente.

Arlene Elizondo contó la vergüenza que pasó en tarima

Sin embargo, Arlene nos contó que esta semana se hizo varios chequeos y descubrieron que el fuerte mareo que sufrió en el escenario pudo haber sido provocado por el bruxismo (rechineo en los dientes) que también padece desde hace años.

“Yo soy bruxista, tengo un especialista en oro facial, eso es un médico que ve lo que son problemas de cuello, mandíbula y cabeza, por decirlo así. Entonces yo tengo férula y la uso todas las noches para dormir, tengo que hacer ejercicios todos los días a nivel de mandíbula, de hecho, el hecho de estar cantando mucho, pues a veces me genera dolor en la mandíbula o el famoso ATM, que es la Articulación Tempomandibular. La doctora vio las publicaciones de los medios y me escribió inmediatamente y me dice: ‘Arlene, necesito verla porque yo creo que ese vértigo fue por bruxismo’. Yo me quedé como ¿ah?, según yo, era mi vértigo normal de cristales”, explicó.

LEA MÁS: Arlene Elizondo se descompuso en pleno escenario y aseguró que vivió su peor vergüenza

La artista añadió que hace días también venía con dolor de cuello, creyendo que había dormido mal o por culpa de la almohada, y que cuando la doctora le examinó la mandíbula, la cara, los pómulos, la cabeza, los sentidos y al ver bien la férula que le había mandado para dormir, descubrió que la tenía desajustada y que todo eso pudo desencadenar este mareo más fuerte que sintió mientras cantaba.

Tras de eso, contó que desde hace 10 años sufre de ataques de ansiedad y que su psiquiatra le manda unas gotas para dormir porque tiene un “cerebro hiperactivo”; es decir, que no descansa bien sino se las toma.

La cantante Arlene Elizondo terminó en el hospital después del susto que se llevó en tarima la semana pasada. (Redes/Instagram)

Ahora, con todo esto hace unos días despertó sintiéndose como abejón de mayo y resultó que alguno de los medicamentos que le enviaron la tiene con presión baja.

“Eso le agregamos que me dio un virus, que dicen que anda un virus de estomacal terrible, entonces me despedazó el estómago. Ahí entró en la ecuación mi gastroenterólogo, porque además tengo un estómago demasiado sensible, entonces los medicamentos del vértigo, los medicamentos de la psiquiatra, el medicamento que me agregó digamos la especialista en facial, me tenían el estómago despedazado además del virus, entonces bueno, por eso digo que tengo tres doctores y además, a Lorenzo (su novio) que a pesar de ser ortopedista, es un excelente médico, y no es porque sea mi novio, pero él es el que ha dado con lo que me pasa”, dijo.

Arlene agregó que, además ha estado con mucho reflujo por tanto medicamento, pero que sin embargo, ha podido hacerle frente a sus diferentes compromisos musicales.

LEA MÁS: Cantante Arlene Elizondo tuvo que ser llevada al hospital luego de caerse en su casa