Arlene Elizondo es una de las cantante más queridas del público tico.

Arlene Elizondo se descompuso en pleno escenario y aseguró que vivió su peor vergüenza en lo que lleva de su carrera musical.

La cantante tuvo una presentación la noche de este jueves en un restaurante muy conocido en Alajuela, pero no la pudo terminar, pues debió ser trasladada al hospital.

“La Patrona”, como es conocida en el ambiente artístico nacional, dice tener demasiada “goma moral” por lo que le pasó, ya que además de descomponerse, se vomitó frente al público cuando llevaba pocos minutos de estar cantando.

“Ayer di el espectáculo más deprimente, o sea que he dado, y se los juro que me dan ganas de llorar porque ayer realmente la pasé muy mal”, inició contando entre lágrimas.

La cantante Arlene Elizondo terminó en el hospital después del susto que se llevó en tarima. (Redes/Instagram)

Arlene asegura que hay cosas que no se acuerda que pasaran, como por ejemplo, que vomitara en varias ocasiones y que fue su novio, Lorenzo, quien le salvó la vida prácticamente.

“Tengo mucha goma moral porque uno como cantante no quiere que pasen estas cosas. Hace como cuatro años tuve un accidente donde me golpeé la cabeza, quedé inconsciente y, a partir de ese accidente que tuve en mi casa, quedé padeciendo de vértigo posicional-postural. Después de eso me dio una vez más, hace como año y medio o dos años, pero ayer me volvió a dar”.

“Yo empecé cantando superbién, la gente estaba con superactitud, lástima, iba a ser un superbuen chivo, como dicen. En la segunda canción, a media canción, sentí que todo el lugar empezó a darme vueltas y vueltas, porque el vértigo da eso, es un mareo y uno siente que el piso no para. Yo no les puedo explicar. Sigo cantando, pero digo: ‘voy a sentarme, ahorita se me pasa’, en el momento en que yo me siento le digo: ‘agárreme porque me voy a caer’, por suerte él siempre está cerca”, inició contando.

Su novio, quien es médico, vio la presión que tenía y de una vez la preguntó que qué tenía y la ayudó a sentarse.

En ese momento se descompuso y su pareja le empezó a dar maniobras para que reaccionara.

“Yo perdí completamente el conocimiento y a partir de ese momento vomité unas mil veces. Me vomité en la ropa, me vomité en la tarima, yo vomita y vomitaba, yo oía que la gente me hablaba a lo lejos, Lorenzo me decía: ‘respire, respire’. Vomité a Lorenzo, las muchachas me limpiaban el vómito de la cara, la ropa, de verdad qué vergüenza”, relató.

El novio de Arlene es médico y estaba a su lado cuando perdió la conciencia.

Su novio, al ver que había perdido el conocimiento y no reaccionaba, determinó que lo mejor era llevarla al hospital de una.

Arlene explicó que de la descompensación no se podía ni sostener y que ya en el hospital la estabilizaron y le diagnosticaron lo que ya sabía, que sufre de vértigo.

Ella agradeció a todos los que corrieron por auxiliarla y, según dijo, no suspenderá sus presentaciones de este fin de semana porque ya se siente mejor tras tomarse los medicamentos.

