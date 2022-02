Artistas cristianos costarricenses celebran conversión de Farruko a la vida espiritual

Farruko Farruko ya no cantará más sus polémicas piezas. Instagram.

Dos artistas costarricenses conocen al pie de la letra lo que debe estar pasando con el cantante puertorriqueño Farruko, quien a sus 30 años y con una lista interminable de seguidores, reconocimientos y éxitos, está a las puertas de retirarse del mundo de la música urbana para dedicarse de lleno al cristianismo.

Un concierto que dio Farruko el pasado fin de semana, en Miami, terminó por confirmar lo que muchos ya sospechaban, pues en los últimos tiempos el puertorriqueño daba pistas de que algo sucedía dentro de él y ese proceso parece que llegó a la fase de liberación.

“Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones”, expresó el artista urbano a los asistentes del concierto en medio del testimonio que dio.

Esta conversión la celebran los artistas nacionales cristianos Hanzell Carballo y El Soldado, quienes tienen clarísimo que lo que ocurre con el reguetonero es una muestra más del gran poder de Dios.

“Es un despertar espiritual, uno cae en razón, se le abren los ojos y empieza a percibir cosas que antes no podía. Hay una madurez diferente, se ve la droga, la fiesta, el guaro, de manera diferente, es una sacudida y pareciera que pasaron 50 años porque uno siente que perdió mucho tiempo y no hizo nada.

“Uno se siente incompleto, trabaja, pero no hay una satisfacción por hacer las cosas, mucha gente piensa que es depresión, pero es un proceso en el que uno identifica que hay muchas cosas que están sin sentido, es ahí donde uno clama a Dios, porque muchas veces pensamos que conocemos a Dios, pero ese despertar nos hace conocerlo cara a cara”, dijo Hanzell.

Ella ha estado muy pendiente de lo que está ocurriendo con el artista urbano.

“Antes el apetito era por fiesta o los ligues y uno ve que no hay forma de avanzar sin Dios, es como cuando hay una persona de la que uno se enamora, que llena todas las expectativas que uno tiene y uno no necesita nadie más. Esto no viene de la noche a la mañana, este muchacho viene desde hace unos dos años en ese pleito entre la carne y el espíritu, él tomó la decisión de morir a los sueños del mundo y comienza a vivir en Dios, pasa de lo natural a lo espiritual y ahí es donde la gente lo ve como una locura y te empieza a criticar.

“Él despertó y tomó la decisión de dejar atrás los placeres, el dinero, la fama. Yo lo escuché diciendo que con solo una persona que vaya al concierto porque quiere escuchar de Cristo, es mejor que un montón de zombis siguiendo las mismas cosas, que eso es lo que hace la industria, pero él despertó y la consciencia no le permitió seguir cantando al mundo, él sabe que va a perder fama, plata y seguidores, pero no le importa”, agregó la tica.

Un pensamiento similar tiene El Soldado, quien asegura que la fama y el éxito no se comparan con lo que se encuentra en el mundo espiritual.

“A veces se quiere obviar que somos cuerpo, alma y espíritu y ahí es donde pasa que muchos artistas incluso terminan quitándose la vida porque ni la fama, ni el éxito, ni las mujeres pueden llenar ese vacío espiritual. Farruko iba dando señas de esa necesidad espiritual, siempre ha contado que la abuelita lo llevaba a la iglesia y eso quiere decir que tiene una base de conocer a Dios.

“Hay gente que llega a tener de todo, pero nunca tiene paz porque eso solo se la da Dios, un ejemplo, a mí se me murió mi mamá, pero yo tengo una paz que a mí solo me la da Él y solo se logra tener luego de tener un encuentro con Dios, después de eso no importa nada, se está tan enamorado de haber encontrado ese secreto que se deja todo atrás”, añadió.

Un proceso.

Farruko confesó que hace un tiempo tuvo un encuentro “con papá Dios” y que desde entonces vive una transformación.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio…”, indicó el reguetonero cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021.

Este fin de semana en Instagram dio más detalles de lo que pasó en su concierto.

“Farru y Carly dos tipos tan distintos que los une la sangre y la misericordia de Cristo en un mismo cuerpo y en un mismo corazón, dos tipos que Dios los ama con sus defectos y virtudes, dos tipos que han tenido que aprender a vivir uno con el otro aunque se lastimen de parte y parte, se necesitan porque Dios es un Dios de orden y un ser justo, me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizás tiene muchas dudas de por qué pasan tantas cosas.

“No se trata de religión, se trata de un testimonio real de vida que a su tiempo yo terminaré de explicar, de un mensaje de amor de luz en medio de las tinieblas, los amamos y el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos para ver que vea. Farru no se fue ni se irá, solo que Carlos y Dios lo dirigen ahora”, comentó.

Farruko será uno de los artistas que estará en el festival Pic Nic en abril de este año en Pedregal, habrá que ver si viene Carlos, Farru o del todo no se presenta.