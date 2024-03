Así es el nuevo Miss Costa Rica: ¡Opa! cambia bastante el concurso que le quitó a Teletica

Lisbeth Valverde es la actual Miss Costa Rica. (Jose Cordero)

La edición 2024 del Miss Universe Costa Rica –así se llama ahora el Miss Costa Rica– ya encendió los motores este lunes por la noche.

Canal ¡Opa!, nuevo organizador del certamen, informó todos los detalles del concurso en el noticiero de la televisora Central Noticias y confirmaron la apertura de inscripciones.

Desde este lunes a las 8:40 de la noche y hasta el 31 de marzo todas las mujeres interesadas en participar en el certamen de belleza pueden inscribirse por medio del formulario que habilitó la nueva organización en la página oficial www.missuniverse.cr.

¡Opa! estableció una serie de requisitos: mujer de nacionalidad costarricense, residir en Costa Rica al menos en los últimos seis meses, ser mayor de edad (no hay límite de edad), contar con buena salud (física y mental), cualquier estado civil, con o sin hijos, no haber participado en los dos últimos concursos de Miss Universe Costa Rica, documentos personales al día y pasaporte, y no ser reina ni virreina actual de ningún concurso.

También se pide que las interesadas tengan algún carisma así como educación, modales, disciplina y responsabilidad. No tener material publicitario en redes en actividades inaceptables y la disponibilidad de tiempo también son requisitos.

Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, estuvo hace días en el país oficializando a ¡Opa! como nuevo organizador del Miss Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Respecto a la participación de mujeres transgénero no se detalla en el formulario, solamente dice: “mujer”.

Gastón Carrera, quien será el productor general de Miss Universe Costa Rica, explicó que del total de inscripciones, se elegirán a 50 chicas, quienes serán sometidas al voto popular para escoger a 15 semifinalistas.

La producción, por su parte, elegirá a cinco chicas más para conformar un grupo de 20 que avanzarán a un reality show de donde se seleccionarán a las 15 finalistas que competirán en la gala de elección y coronación. Teletica elegía, regularmente, a 10 competidoras.

“Durante tres semanas vamos a recibir a todas las personas registradas y se hará una recolección de datos para luego ser convocadas a un gran casting, y de ahí habrá una selección de 50 chicas que van a ser puestas en la página web y el público podrá elegir a 15, el 75 por ciento”, explicó el exproductor de Repretel.

¡Opa! abrió las inscripciones para el concurso de belleza a casi un mes de haber anunciado que le arrebató los derechos del certamen –propiedad del Miss Universo– a Teletica, que los tenía desde hace casi 50 años.

Teletica ya había iniciado las inscripciones para la edición 2024 del certamen, pero tras el anuncio de ¡Opa! y la visita de la miss Universo, Sheynnis Palacios, cancelaron el proceso.