Sheynnis Palacios celebra el inicio de era del Miss Costa Rica con poderoso mensaje para ticas y nicas

Sheynnis Palacios es la guapísima miss Universo 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Con un mensaje dedicado a las costarricenses que le tienen el ojo puesto a la corona del Miss Costa Rica, la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, celebró el inicio de la nueva era del certamen nacional de belleza.

La reina universal –nacida en Nicaragua– llegó al país el lunes para participar este martes en la conferencia de prensa en la que Miss Universo oficializó al canal ¡Opa! como el nuevo organizador del Miss Universe Costa Rica.

Con la actividad, Miss Universo le arrancó de raíz la franquicia del certamen a Teletica, televisora que lo produjo durante 49 años y este 2024 celebraría su edición número 50.

Luego de que los directivos del Miss Universo dieran “la bendición” a los nuevos organizadores, Sheynnis respondió algunas preguntas de la prensa y aprovechó para pasarles un bolado a las ticas que sueñan con el reinado costarricense.

“A todas las nuevas concursantes que van a querer formar parte de Miss Universe Costa Rica (les digo) amen a su país, siéntanse orgullosas de sus raíces porque es muy bello Costa Rica”, dijo la actual mujer más bella del mundo.

Sheynnis Palacios motivó la presencia de algunos de sus seguidores en las afueras del centro de eventos. (Rafael Pacheco Granados)

Nueva vida

Sheynnis reconoció que el gran amor que tiene por Nicaragua fue su inspiración para ganar la corona en noviembre pasado en El Salvador, un título que le cambió completamente la vida.

“Ha sido una bendición grande para mí. Me cambió la vida inmensamente, la de mi familia y dio luz de esperanza para Latinoamérica. Unió una sola voz a todos como latinos y celebramos este triunfo, y siempre voy a decir celebramos porque es un triunfo comunitario y colectivo, de ustedes y mío”, refirió Palacios.

La periodista dijo que no ve la corona como una responsabilidad sino como una misión que Dios le dio para ser vocera de inspiración para que mujeres de todo el mundo luchen por sus sueños.

Natalia y Shirley Álvarez estuvieron en la actividad. En la fotografía junto a Verónica González. (Rafael Pacheco Granados)

Sheynnis Palacios catalogó su visita a Costa Rica como maravillosa, a pesar de que estará muy poco tiempo, pues se va este miércoles, y hasta mencionó que se ha sentido como en casa.

“He tenido muchos sentimientos muy altos la verdad y estoy agradecida con la vida, con Dios, con el universo, con Carlos (Valenciano, dueño de ¡Opa!) por la oportunidad de hacerme sentir en casa y con todas las personas que están aquí porque si no estuvieran aquí no podría hacer la labor que estoy haciendo que es de enviar un mensaje poderoso a nuestro futuro y nuestra sociedad”, enfatizó.

Miss Universo 2023 dijo que, hasta ahora, la visita a Costa Rica posterior a ganar la corona es el mejor viaje que ha tenido.

Muy especial

Y es que la visita a Tiquicia es muy especial para Sheynnis debido a los muchos nicaragüenses que viven aquí y a la cercanía con su país Nicaragua, al que no puede entrar debido a las restricciones del régimen de Daniel Ortega.

Sobre ese sentimiento de estar tan cerca pero a la vez tan lejos de su amado terruño, Sheynnis habló contando algo que le pasó el lunes en sus primeras horas en el país.

“Quiero contarles esta anécdota: el día de ayer (lunes), Yessenia me dio el regalo más hermoso: me dio tortillas con queso y eso, para mí, valió oro. Me hizo recordar a mi mamita cuando me hacía tortillas y me las daba para el desayuno, almuerzo o cena. Costa Rica me ha hecho sentir en mi hogar y estoy inmensamente agradecida por el recibimiento y el amor que me han brindado”, afirmó.

Para los nicaragüenses que viven en Costa Rica y para Nicaragua en general ella también dedicó unas lindísimas palabras desde el Centro de Eventos Grupo Moreno, en Pavas, donde se realizó la actividad en la que estuvo.

“A toda mi gente de Nicaragua quiero decirles que los admiro porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente, que gracias a cada uno de ustedes y al apoyo de creer en mí, hoy estoy aquí siendo vocera de mi país. Pusimos en el mapa mundial a nuestra bella Centroamérica, pusimos en el mapa mundial que Nicaragua está en Centroamérica y esto fue gracias a ustedes.

“Sigan luchando por sus sueños y ambicionándose en lo más alto, que no hay nada más hermoso que cuando ves el pasado y te das cuenta que lo recorrido ha valido la pena porque has crecido, porque sos una nueva persona y que vas a continuar por más. Y este mensaje no es solo para Nicaragua sino para el mundo entero. Amen a su país como yo amo al mío”, dijo la reina, quien recibió el Pergamino de Visitante Distinguida por parte de la Municipalidad de San José.