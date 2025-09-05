Así está Yeris Lobo luego de sufrir terrible derrame facial hace unas semanas

Yeris Lobo fue el gran ganador de la categoría de adultos de Nace una esrtrella 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A inicios de semana les contamos que Yeris Lobo, ganador de la categoría de adultos de Nace una estrella 2025, sufrió un derrame facial que lo tenía algo preocupado.

El joven guapileño perdió la movilidad en la mitad de su cara, por lo cual no podía mover la boca, parpadear ni mover la ceja del lado derecho.

Lo que más lo tenía preocupado es que no podía cantar como de costumbre y se le dificultaba un poco comer, por eso estaba asistiendo a terapia física.

Yeris contó que ya se está sientiendo mucho mejor, sin dolor y que lo que más lo tiene feliz es que ya puede sonreir de nuevo.

De momento, lo que le falta es mover de forma voluntaria el ojo derecho.

Yeris Lobo mostró los avances de su recuperación

El joven, de 22 años, explicó que sospecha que el derrame le dio por los cambios constantes cambios de clima a los que se ha expuesto en estos días y no por un tema de estrés.

El próximo 22 de setiembre presentará su segundo tema original en un concierto que dará en el Jazz Café, por lo que espera estar bien para esa fecha.

