Así fue como embarcaron a Elías Alvarado a participar en la serie de Morgan

Morgan y Elías Alvarado hicieron química en pantalla. Cortesía.

El periodista y corresponsal de Teletica en Estados Unidos, Elías Alvarado, nunca pensó que lo querido que se ha vuelto por muchas personas en redes sociales lo llevaría a una faceta, que si bien no es lo suyo, por lo menos es una pinta más para su experiencia como comunicador.

El pezeteño será parte este viernes del capítulo de esta semana de Morgan: La serie, el cual será su debut como actor.

“Me sentí muy sorprendido cuando me llamó la productora y me dijo que iban a venir a grabar unos capítulos de la serie y me preguntó que si me animaba a actuar, que si lo había hecho antes y no, pero, ¿quién dijo miedo? Entonces aproveché la oportunidad. Morgan es un personaje muy querido por todos, que siempre lo veía en la tele y estar actuando con él realmente fue muy lindo, también conocer a los otros personajes y a la producción. Ellos dicen que lo hice bien pero vamos a ver qué piensa la gente de eso”, comentó Elías a La Teja.

El periodista espera que a la gente le guste su desempeño y sufran con él la situación que le tocará pasar.

“Creo que se van a reír con la congoja que voy a pasar y al estar con Mauricio (Astorga) es un éxito garantizado, entonces creo que nos va a ir muy bien, al menos la producción dijo que lo hicimos así y claro, la opinión del público importa muchísimo”, afirmó.

La serie se transmite los viernes a las 8:30 p. m., por Teletica.