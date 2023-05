Gesto de una cliente dejó al borde de las lágrimas a Elías Alvarado

Elías Alvarado divide su trabajo en ser corresponsal del 7 y hacer Uber. (Cortesía Elías Alvarado)

Un gesto de una cliente dejó al borde de las lágrimas al periodista Elías Alvarado.

El muchacho, quien reside en Estados Unidos, además de ser corresponsal de Teletica redondea su salario haciendo Uber, ya sea con clientes directos y entregando comida.

En esta ocasión, le tocó ir a dejar jamita a una casa a la cual había ido en otras ocasiones, por lo que seguramente ya conocían el buen trato y modo del tico.

Con los ojos llorosos de la nostalgia, Elías contó que esta vez, en lugar de recibir 1, 2 o 3 dólares de propina, más bien le recetaron $100, es decir, poco más de 53 mil colones.

Para algunos no será la gran cosa, pero para un pulseador como Elías es oro, no tanto por el monto, sino por el gesto que tuvieron con él.

“Me dio un billete y no sabía cuánto era, era de 100 dólares, yo le dije que no tenía cambio y me dijo que me lo dejara, que era mío, yo solo agaché la cabeza y le agradecí. Nunca me había pasado que me dieran 100 dólares por dejar una comida”, dijo Alvarado.