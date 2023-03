Periodista Elías Alvarado cumple 3 años en Teletica: “Pensaba que solo iba a durar dos semanas”

Elías Alvarado cumplió 3 años en Teletica

Cuando el periodista Elías Alvarado hizo sus primeros pases en vivo en Telenoticias, detrás del celular estaba su esposa, Tania Mata, con la mano temblorosa, pero enfocada en poder ayudarle.

Después, el oriundo de Pérez Zeledón, compraba y devolvía antes de que se acabara la garantía, un trípode y unas luces, con tal de cumplir con la labor que le pedían de informar cómo evolucionaba la pandemia del covid-19 en Nueva York.

Este miércoles, el querido comunicador cumplió 3 años desde que salió por primera vez en la pantalla de Telenoticias.

La vida sin duda le ha cambiado desde aquel momento, comenzando porque ya pudo hacerse de su propio equipo, además de que es una figura reconocida y muy querida, dentro como fuera del país, y aparte de eso, porque se convirtió en el papá de Saúl.

Elías Alvarado ha contado con el gran apoyo de su esposa y su hijo Saúl. Cortesía.

- ¿Cuánto diría que le ha cambiado la vida por haber llegado a Teletica?

A mí no solo me cambió la vida, sino que me dio vida, porque siempre lo he dicho, a mí no se me puede olvidar que mi inicio fue muy duro, tuve que renunciar al trabajo que amaba, que es ser periodista, para venir aquí a hacer hamburguesas o lavar platos, yo no estaba feliz con mi vida y cuando llegó Telenoticias era un momento muy duro para todos.

Hace tres años estaba anunciándole al mundo que Nueva York era el epicentro de la pandemia a nivel nacional y en unos días lo sería a nivel mundial, entonces el volver a hacer lo que me gusta le dio luz y felicidad a mi vida, más que a los meses nos dimos cuenta de que íbamos a ser padres, entonces todo fue cambiando para bien. Lamentablemente la pandemia dejó mucho dolor a millones de personas, pero a mí me cambió la vida para bien, sin querer herir a nadie con lo que digo, porque también tuve que dejar de usar el taxi y ponerme a vender alcohol en gel y frutas, en ese momento me sentía muy mal porque no tenía dinero, pero siempre el canal fue como una luz de esperanza para mí.

- ¿Sigue con el taxi?

Sí, ese no lo dejo, es mi fuente principal de ingresos y aparte es mío, dispongo de mi tiempo, aunque ya trabajo menos horas. He podido bajar el ritmo porque compenso con lo del trabajo en Telenoticias y con lo que gano en redes sociales, que han sido una gran bendición.

LEA MÁS: Periodista Elías Alvarado se defendió de una crítica cruel que le hicieron

- ¿Qué más cosas vinieron a partir de que salió en Telenoticias?

Se abrieron muchas puertas, universidades me buscaron para dar charlas, he estado en grupos de empresas, que se han identificado mucho con mi vida y doy charlas de motivación. También hice un clic muy bonito con don Ignacio Santos, que me ha hecho sentir que soy muy bien recibido en el canal y que son cosas que nunca había imaginado. Llevo tres años en El Chinamo, también he hecho campañas publicitarias para Costa Rica de bebidas energéticas, de galletas y más.

LEA MÁS: Periodista Elías Alvarado fue nombrado embajador de Teletón en Estados Unidos

Al principio, el equipo de Elías Alvarado era "alquilado". Cortesía.

- ¿Cómo explica ese pegue que ha tenido?

No me lo explico, yo solo trato de hacerlo lo mejor posible, con amor y nada más. Por suerte he podido mostrar al Elías que soy, cometo errores, pero la gente me trata muy bien, de hecho hay señoras que me piden saludos de cumpleaños y eso es algo que yo agradezco, pero que no he buscado.

- ¿Qué recuerda del primer día en que trabajó para el 7?

Los primeros pases no fueron en vivo, mi esposa era la que me grababa y se meneaba mucho, se movía el celular y yo también me equivocaba mucho, entonces tocaba volver a empezar. Como al tercer día me dijeron que si podía hacerlo en vivo y le hicimos.

Compré un trípode y una luz en un supermercado y como no teníamos dinero para comprar cosas que no fueran esenciales, entonces los devolvía antes de que se acabara el mes de garantía e iba a otra tienda y hacía lo mismo porque aquí se puede hacer eso, yo la verdad no pensaba que lo mío durara tanto con el canal, pensaba que solo iba a durar unas dos o tres semanas y ya. De hecho siempre lo he vivido así y por eso trato de disfrutarlo al máximo, ya después pude ir comprando más cositas y evolucionando.

- Lo bueno fue que nunca dijo que no ni puso excusas...

Sí, es que excusas hay muchas, no podía pensar en los nervios ni en que no tenía equipo, a lo mejor si me ponía a dar excusas nunca lo habría hecho, de hecho me pedían que hiciera pases en frente de mi casa, pero yo me iba a un lugar bonito para hacerlo. Siempre he sido de ponerme la camiseta y eso gracias a Dios me ha dado muchos resultados.

Al mes, en el canal me dijeron que querían compensarme por mi trabajo sin yo haberles pedido nada.

- ¿Ha pensado en regresar a Costa Rica?

Sí, pero ya son nueve años y cuatro meses aquí, ahorita tengo un hijo y veo las oportunidades que puede tener, amo Costa Rica y me encantaría volver, trato de estar muy cercano a mi país, pero aquí ya hice raíces y cuesta mucho. Lo que sí espero es poder visitar el país lo más pronto que se pueda y ese día está cada vez más cerca.