Periodista Elías Alvarado se defendió de una crítica cruel que le hicieron

A Elías Alvarado le ha tocado pellejearla desde abajo. Cortesía. (Cortesía)

El periodista Elías Alvarado se defendió de un crítica cruel que le hicieron en redes sociales, donde, al parecer, lo quisieron hacer sentir menos por no tener un título universitario.

En su Twitter, el corresponsal de Teletica señaló que si no lo tiene fue por motivos meramente económicos, ya que a él le ha tocado pellejearla.

“¿Tratar de hacerme menos por no tener un título? Lamentablemente para mí no tuve la posibilidad económica en ese momento para seguir pagándome mis estudios, ya que a mí nadie nunca me ha regalado nada”, escribió.

“Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que amo y trato de hacerlo con todo el profesionalismo que los televidentes merecen. Disculpe si le quedo debiendo el título”, agregó.

La verdad es que tiene razón porque un título no hace al profesional, aunque siempre es bueno tenerlo aunque sea de respaldo, quizá en algún momento tendrá la oportunidad de sacarlo, sobre todo ahora que le va muy bien.

¿Tratar de hacerme menos por no tener un título? Lamentablemente para mí no tuve la posibilidad económica en ese momento para seguir pagándome mis estudios, ya que a mí nadie nunca me ha regalado nada. — Elías Alvarado (@eliasalvaradony) May 20, 2022

[ Periodista tico se topó a uno de los agentes del FBI más queridos de la tele ]

En la fama

El comunicador Elías Alvarado es la envidia de muchos en redes sociales, pues mientras se preparaba para uno de sus famosos pases para Telenoticias se encontró a un famoso de los de verdad en Nueva York.

El corresponsal de canal 7 y su esposa, Tania Mata, quien lo acompañaba junto a su hijo, Saúl, reconocieron al actor Matthew Gray Gubler, de la serie Mentes Criminales, y ni lerdos ni perezosos se fueron a saludarlo.

Lo más bonito de todo fue que cuando el generaleño, quien tiene casi ocho años viviendo en Estados Unidos, le dijo que era del país del ¡Pura vida!, el famoso Spencer Reid (nombre de su personaje en la serie policial) le dijo de una: “amo Costa Rica, amo su café”.

Elías explicó que él antes de hacer uno de sus pases para el noticiero de canal 7 busca una locación distinta para que los ticos conozcan un poco más la Gran Manzana y que este lunes decidió ir al Battery Park para ver desde qué punto transmitía.

“Estaba haciendo una tarde espectacular, entonces me fui un poquito antes de la hora que normalmente me voy para pasear a Saúl ahí en ese parque, Tania identificó al actor porque él estaba hablando por teléfono sin mascarilla, estaba solo en una banca sentado y ella me dijo que viera que era el de la serie que hemos visto”, contó el reportero.

Ambos esperaron a lo lejos que Matthew dejara de hablar por celular para ver qué pasaba, si más gente lo había reconocido, o si iba a seguir ahí sentado.

Al ver que el actor siguió como si nada leyendo un libro, Elías se animó y se fue a saludarlo sin imaginar que se portaría tan buena nota con ellos.

“Llegué y le dije de una: ‘¡Hola, Matthew!’ y me dice: ‘¡hola! Y le digo: ‘¿cómo estás?’ y me responde: ‘muy bien, ¿cuál es tu nombre?, le contesté que Elías y me dice: ‘Nice to meet you, Elías (mucho gusto, Elías). Él mismo me preguntó que si quería una foto y de una vez le dije que claro”, recordó.

El tico mencionó que su intención no era incomodar al actor estadounidense, de 41 años, porque vio que él estaba tratando de aprovechar la tarde como un ciudadano normal y que más bien él fue el que se mostró más abierto para conversar.

De hecho, el “agente del FBI” hasta le piropeó unos zapatos casuales cafés que andaba, algo que lo sorprendió mucho.

“Como él me empezó hablar le digo, ‘yo soy de Costa Rica’ y me dice: ‘me encanta el café de Costa Rica, amo Costa Rica, yo he estado en Costa Rica, es un lugar muy lindo’, entonces, le agradecí y le pedí que si podía grabar un video con él. Es una persona muy tranquila, muy accesible, muy buena gente”, mencionó el reportero.

Como su esposa fue la que lo reconoció también aprovechó para tomarse una foto junto a él para el recuerdo.

Alvarado aclaró que para no incomodarlo mucho no le preguntó más detalles de cuándo vino al país y qué lugares conoció, pero que ganas no le faltaron de ponerse a preguntarle de todo.

Lo más sorprendente para Elías es que apenas subió las fotos y el video junto a Matthew Gray a sus redes sociales, fueron cientos los mensajes que empezó a recibir de gente de todas partes, pues también lo etiquetó, diciéndole que lo envidiaban porque son fans de la serie.

“En Twitter ha sido una locura. Lo que no sabía era que el hombre es muy, muy conocido. Los clubs de fans del mae me han escrito: ‘¿dónde lo vio?, ¿qué estaba haciendo él? De todas partes me han escrito hasta de Argentina, me escriben que cómo lo identifiqué, qué cómo reaccionó él cuando le pedí la foto’”, contó.

[ Demandan a Disney por acoso sexual en programa policial ]

Entre famosos

Esta no fue la primera vez que el tico se topa a un famoso, al vivir en una de las ciudades más populares de los Estados Unidos y de gran atractivo para los turistas ya le ha pasado varias veces que va caminando y se encuentra con una estrella.

Según contó, en una ocasión en las afueras de un hotel vio un tumulto de gente y se acercó a chepear, resulta que iban saliendo los integrantes del grupo Backstreet Boys y de una corrió para tomar un video.

Otro día caminando por el centro de Nueva York se encontró a los actores de la serie de Chicago Fire y con ellos sí pudo tomarse una fotico.

“En Nueva York hay miles de personas caminando y es una suerte topárselos. De hecho, un día de estos vi un video que Ricardo Arjona andaba ahí caminando como si nada y nadie lo identifica porque uno anda como en carreras, en lo suyo y aquí es común toparse a personalidades así”, dijo.

Elías Alvarado también se ha topado a los actores de Chicago Fire en Nueva York. Cortesía

Elías, quien acaba de extender su contrato con canal 7 hasta noviembre, contó que él es algo despistado para reconocer famosos, pero cuando sabe quiénes son aprovecha para dejarse un recuerdito con ellos.